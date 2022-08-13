التعليم العالي توضح حقيقة منع الاختلاط في الجامعات للعام الدراسي الجديد

تصدر وسم منع الاختلاط في الجامعات، اليوم السبت الموافق 13 أغسطس 2022، قائمة تريند جوجل العالمي في مصر Google Trend، وذلك عقب ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة بشأن منع الاختلاط في الجامعات.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، حقيقة منع الاختلاط في الجامعات للعام الدراسي الجديد، وهي على النحو التالي:-

وأعلنت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، حقيقة صدور قرار منع الاختلاط في الجامعات العام الدراسي المقبل 2022-2023، حيث قالت: "لا توجد قرارات من هذا الشأن وما يتمّ تداوله من أحاديث عن هذا الموضوع غير حقيقي ولا توجد أي صحة له"، مؤكدا أن الجامعات تعمل بصورتها الطبيعية دون أي مشكلات ولا توجد أي معاومات عن ذلك في هذا الشأن.

حقيقة منع الاختلاط في الجامعات

وعن حقيقة منع الاختلاط في الجامعات، أضافت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس الأعلى للجامعات أقرّ الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022-2022، ومن المقرر أن يبدأ مطلع شهر أكتوبر المقبل بمختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، مع ضرورة الالتزام بكل الضوابط والقرارات والإجراءات التي حددها المجلس في هذا الشأن، منوهة إلى أنَّ المجلس لم يقرر أو يتخذ أي قرارات أو توجيهات بشأن منع الاختلاط في الجامعات العام الدراسي المقبل، وأنَّ ما يُنشر في هذا الشان غير صحيح.

موعد بدء الدراسة في الجامعات الحكومية

وفي نفس السياق، تواصل الجامعات الحكومية حاليا أعمال تنسيق القبول للعام الجامعي الجديد 2022-2023، والمتمثلة في تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2022، وفقًا للضوابط والحدود الدنيا، التي أقرّها المجلس مع التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وتختتم وزارة التعليم العالي أعمال تنسيق المرحلة الأولى 2022 يوم الاثنين المقبل، ليم بعدها مباشرة أعمال الحصر للمتقدمين للمرحلة والاستعداد لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل، على أن يتمّ بعدها مباشرة الكشف موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2022، وتسجيل الرغبات طلابها بمختلف الشعب الدراسية العلمية والأدبية، والحدود الدنيا للمرحلة وموعد فتح الموقع الإلكتروني للتنسيق لها.