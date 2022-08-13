نجم أتلتيكو مدريد يوجه رسالة نارية إلى جميع المنافسين

أشاد قائد أتلتيكو مدريد كوكي ريسوريكسيون، اليوم السبت، بالفترة التحضيرية "العظيمة" للموسم الجديد التي شهدها فريقه، مؤكدًا أن "الروخيبلانكوس" يصلون وهم في "غاية القوة" للمنافسات مع انطلاقة الليغا، حيث يواجهون خيتافي بعد غد الإثنين، معتبرًا أن الأتلتي إذا بدأ الموسم بشكل جيد سيتمكن من التطلع لإنجازات كثيرة.



وقال اللاعب في تصريحات لوسائل الإعلام الرسمية للنادي إن "الفريق قدم موسمًا رائعًا، نعود ونحن في غاية القوة، فزنا بجميع المباريات وأنجزنا فترة تحضيرية شارك بها الفريق بأكمله، وهو أمر مهم للغاية"، مبرزًا "تطلعات" الأتلتي إلى "موسم رائع" وأبرز "المستوى العظيم" لجميع اللاعبين خلال تلك اللقاءات.



وتابع: "هناك منافسة داخلية كبيرة وتظهر في الملعب"، مشيرًا إلى أن الفريق عاش أسبوعين شاقين خلال الفترة التحضيرية لكنهما سيساعداه خلال الموسم بأكمله.





وعن استراتيجية أتلتيكو مع انطلاق منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني، التي بدأت أمس الجمعة، قال كوكي إنه سيمضي تدريجيًا "مباراة بعد أخرى"، وأكد "إذا قدمنا أداء طيبًا في بداية البطولة، سنتمكن من التطلع إلى أشياء كثيرة".



وأضاف قائد الأتلتي فيما يتعلق بمواجهة خيتافي بعد غد: "إذا تحلينا بنفس القوة التي كنا عليها خلال مباريات الفترة التحضيرية، ونافسنا في كل كرة وكافحنا في كل لعبة، أعتقد أننا سنكون حاضرين بقوة في المباراة وفي هذه التفاصيل الصغيرة التي تشكل الفارق".



وقد أجرى الأتلتي صفقتين جديدتين، هما أكسيل فيتسل وناويل مولينا، علاوة على عودة ألفارو موراتا وساؤول نيغيز وإيفو غربيتش، وفي هذا الصدد قال كوكي: "جاءوا لعمل إضافة، إنهم لاعبون جيدون، لدينا مجموعة من اللاعبيين الرائعين على مستوى الإنساني والكروي، ويساهمون بالكثير للفريق".