من هو الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الجديد ؟

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الجديد

وافق مجلس النواب في جلسته الطارئة اليوم السبت على التعديل الوزاري الجديد الذي شمل 13 حقيبة وزارية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وكان من بينهم تعيين الدكتور رضا حجازي وزيرًا للتربية والتعليم خلفًا للدكتور طارق شوقي.

وبما ان تغيير وزير التربية والتعليم فى هذا التوقيت يشغل بال الكثير من طلاب مصر وأولياء الأمور.. تقدم لكم بوابة الفجر كل ما يتعلق بالسيرة الذاتية للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الجديد في السطور القادمة.



ويكيبيديا الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الجديد



الاسم: رضا حجازي.

تاريخ الميلاد: 4 ديسمبر 1959 م.

مكان الميلاد:جمهورية مصر العربية.

الديانة: مسلم.

المؤهل العلمي: إدارة المناهج وطرق التدريس.

الجامعة: جامعة المنصورة.

المهنة: وزير التربية والتعليم الحالي.

سنوات العمل: منذ 1982 إلى الآن.



من هو الدكتور رضا حجازي؟



شغل الدكتور رضا حجازي منصب النائب لوزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، وهو حاصل على دكتوراه فى إدارة المناهج وطرق التدريس من جامعة المنصورة وعمل أستاذا بقسم التدريب والإعلام بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وعمل حجازي مدرسا للعلوم بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، ثم مدرسًا للكيمياء في المرحلة الثانوية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، ومدرسا مساعدا بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ومدرسًا بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.



ماهي مناصب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الجديد ؟



- أستاذ باحث بقسم التدريب والإعلام بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

- حاصل على دكتوراه في إدارة المناهج وطرق التدريس من جامعة المنصورة.

- عمل مدرسا لمادة العلوم للمرحلة الإعدادية بالدقهلية، وبعدها مدرسا لمادة الكيمياء للمرحلة الثانوية.

- اشتغل مدرس مساعد بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي قبل توليه مناصب قيادية في الوزارة.

- تولى وزير التعليم الجديد قبل هذا المنصب عدة مناصب أهمها رئيس قطاع التعميم العام بوزارة التربية والتعليم الفني عام 2015.

- تولي أيضا نائب مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين ونائب رئيس البيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ومدير المركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان حتى عام 2012.

- تولى كذلك منصب رئيس وحدة التخطيط بقسم التدريب والإعلام بالمركز القومي للامتحانات ورئـيس وحدة إنتــاج المواد التدريبية بقسـم التدريب والإعلام بالمركز القومي للامتحانات.

- تقلد رضا حجازي منصب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لعدة سنوات ونائب رئيس عام الامتحانات في الفترة من 2019 حتى 2022.

- أصبح نائبا لوزير التربية والتعليم السابق الدكتور طارق شوقي في ديسمبر 2019.

- كان له دورا كبيرا في مبادرة تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات.

- كما يستعد رضا حجازي لمناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة به، حول تطوير المناهج وطرق التدريس حرصا منه على تنمية استراتيجية الدولة المصرية 2030.

الدكتور رضا حجازي أسد الثانوية العامة

كما شارك وزير التربية والتعليم الجديد رضا حجازى في إدارة ملف امتحانات الثانوية العامة وهو الملف الاثقل على الاطلاق في وزارة التربية والتعليم حيث يخص طبقة عريضة من طلاب الشعب المصري، كما كان على رأس اللجنة التي تولت وضع نظام البوكليت بعد أحداث تسريبات الثانوية العامة عام 2016، الأمر الذي حقق طفرة في الامتحانات ومنع التسريب وتقليل الغش الإلكترونى.

كما قام رضا حجازى بحصر مشكلات المعلمين ووضع خطة للترقي الوظيفي وخطة لحصر العجز والزيادة بأعداد المعلمين ضمن خطوات تعيين ١٥٠ ألف معلم على مدار ٥ سنوات والتي تنفذها الحكومة.

التعديل الوزاري الجديد

ووافق مجلس النواب على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى.

وجاء التعديل كالتالى:

الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

هانى عاطف نبهان سويلم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية بالجامعة الأمريكية، لوزارة الموارد المائية والرى.

الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لوزارة الصحة والسكان.

محمد أيمن أحمد عاشور، نائب وزير التعليم العالى، وزيرا للتعليم العالى والبحث العلمى.

سها سمير، مساعد وزير الخارجية، لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج.

أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين، الرئيس التنفيذى لقطاع التجارة التجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى، وزيرا للسياحة والآثار.

أحمد سمير صالح، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لوزارة التجارة والصناعة.

الفريق محمد عباس حلمى هاشم، قائد القوات الجوية المصرية، لوزارة الطيران المدنى.

حسن محمد حسن شحاتة، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر لوزارة القوى العاملة.

نيفين يوسف محمد الكيلانى، عميد المعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون، لوزارة الثقافة.

اللواء هشام عبد الغنى عبد العزيز أمنة، محافظ البحيرة، وزيرا للتنمية المحلية.

محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرا لقطاع الأعمال العام.

محمد صلاح الدين، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وزيرا للإنتاج الحربى.