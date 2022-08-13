أسعار اليورو فى مصر خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 13 أغسطس 2022

استقر سعر اليورو أمام الجنيه، اليوم السبت 13 أغسطس، لدى البنك المركزي المصري إلى 19.54 جنيه للشراء، و19.63 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي.

أعلي سعر لشراء اليورو

سجل سعر اليورو، اليوم السبت، أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 19.31 جنيها.

أقل سعر لبيع اليورو

سجل سعر اليورو، اليوم السبت، أقل سعر للبيع في البنك الأهلي المصري عند مستوى 19.41 جنيها.

أسعار اليورو في مصر

وسجل سعر اليورو اليوم لدى البنك التجاري الدولي CIB نحو 19.50 جنيه للشراء، و19.84 جنيه للبيع.

وعن سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في إيجي بنك "EG Bank" سجل نحو 19.53 جنيه للشراء، و19.84 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل سعر اليورو نحو 19.40 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو اليوم السبت 13 اغسطس في بنك الأماراتي دبي الوطني:

وسجل سعر صرف اليورو في بنك الأمارات دبي الوطني:19.37 جنيه للشراء و19.41 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو اليوم السبت 13 اغسطس في بنك مصر:

وسجل سعر صرف اليورو في بنك مصر نحو 19.34 جنيه للشراء و19.44 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو اليوم السبت 13 اغسطس في بنك المصرف العربي الدولي:

وسجل سعر صرف المصر العربي الدولي نحو 19.33 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو اليوم السبت 13 اغسطس في بنك الاهلي:

وسجل سعر صرف اليورو في البنك الاهلي 19.34 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو اليوم السبت 13 اغسطس في بنك التجاري الدولي:

وسجل سعر صرف اليورو في البنك التجاري الدولي 19.36 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو اليوم السبت 13 اغسطس في بنك قناة السويس

وسجل سعر صرف اليورو في بنك قناة السويس 19.32 جنسه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو اليوم السبت 13 اغسطس في بنك قطر الوطني:

وسجل سعر صرف اليورو في بنك قطر الوطني 19.35 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.



استقر سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي عند 19.09 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".



وظل سعر الدولار اليوم لدى البنك الأهلي عند 19.1 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنك مصر.

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وتتجه توقعات خبراء السوق إلى وصول سعر الدولار لمستوى 20 جنيها بشكل تدريجي في إشارة إلى احتمال ارتفاع سعر الصرف في حدود 10 إلى 15%، تزامنا مع مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي.

وأظهرت بيانات حكومية صادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية بنحو 20% خلال النصف الأول من 2022 إلى 19.3 مليار دولار، مقابل 16.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

ووفقا للبيانات فقد سجلت الصادرات غير البترولية نموا خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 21% لتصل إلى 10.2 مليار دولار مقابل 8.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة.