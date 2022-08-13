يبحث عدد كبير من مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم، عن تردد قناة ابو ظبي الرياضية 2022 على القمر الصناعي نايل سات Abu Dhabi Sport، لمتابعة ومشاهدة جميع المباريات الهامة خلال الفترة المقبلة.

وارتفعت عمليات البحث عبر المحركات العالمية جوجل، عن تردد قناة ابو ظبي الرياضية 2022 على القمر الصناعي نايل سات، لمتابعة مباريات المنتخبات العربية التي تلعب في قارة آسيا، فضلا عن أن القناة تقوم بإذاعة استديو تحليلي عقب كل مباراة لتحديد نقاط قوة وضعف الفرق الرياضية المختلفة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، تردد قناة ابو ظبي الرياضية 2022 على القمر الصناعي نايل سات، والأقمار الصناعية الأخرى مثل عرب سات وهوت بيرد، وذلك وفقا لما نُشِر على صفحة القناة على موقع التغريدات المصغر تويتر، وهي على النحو التالي:-

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 2022 على القمر الصناعي نايل سات

ولعشاق الساحرة المستديرة، يمكنكم الآن متابعة المباريات والبطولات المختلفة من خلال ضبط تردد قناة ابو ظبي الرياضية من خلال المعلومات الآتية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الجودة: HD.

تردد قناة ابو بو ظبي الرياضية 2022 على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11804.

الاستقطاب:أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحي الخطأ: 6/5.

الجودة: HD.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 2022 على القمر الصناعي هوت بيرد

القمر الصناعي: هوت بيرد.

التردد: 11747.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحي الخطأ: 4/3.

الجودة: HD.

تردد قناة ابو بو ظبي الرياضية 2022 على القمر الصناعي ياه سات

القمر الصناعي: ياه سات.

التردد: 11938.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 9/8.

الجودة: HD.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية extra

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12330.

استقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

نبذة عن مجموعة قنوات ابو ظبي الرياضية

مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية، هي قنوات فضائية متخصصة في الأحداث الرياضية وهي إماراتية الجنسية، وتبث عبر 4 قنوات فضائية بشكل مجاني، وظهرت على التلفاز للمرة الأولي في 2021 الماضي، وتقوم بنقل الأحداث الرياضية المختلفة على مدار 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع، وهي تنقل مباريات المنتخبات العربية التي تٌقام في آسيا، وخاصة المنتخب الاماراتي والسعودي لكرة القدم، وقد أعلنت عن أنها الناقل لمباريات الدوري الايطالي عبر شاشتها.