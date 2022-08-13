طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر أغسطس 2022 واخر موعد للسداد

يبحث معظم المواطنين بشكل ملحوظ، عن طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أغسطس 2022 عبر محركات البحث المختلفة، حرصًا منهم على معرفة قيمة الفاتورة التي يجب دفعها حتى لا يتم تراكم الفواتير وينقطع الخط عن العمل.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، من خلال هذا التقرير، طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أغسطس 2022، وذلك وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات WE، التي جاءت على النحو التالي:-

طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أغسطس 2022

وأتاحت الشركة المصرية للاتصالات WE، لجميع المواطنين والمشتركين، فرصة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أغسطس 2022 من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، والتي جاءت الخطوات كالتالي:-

- أولا، يدخل المواطن أوالمشترك الراغب في الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أغسطس 2022 إلى الموقع الرسمي الخاص بالشركة المصرية للاتصالات WE (اضغط هنــــــــــا).

- ثانيا، على المشترك اختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الارضي شهر أغسطس 2022، بالضغط على أيقونة (دفع فاتورة التليفون الارضي)، أو الدخول إليه بشكل مباشر (اضغط هنــــــــا).

- ثالثا، يتم كتابة كود المحافظة الخاص بالمشترك، ورقم الهاتف الأرضي في الخانات المخصصة لذلك.

- رابعا، وبعد أن ينتهي المشترك من إدخال رقم الهاتف، يتم الضغط على (اظهر الفواتير) لتظهر له قيمة الفاتورة المراد دفعها.

- وأخيرا، تتيح الشركة المصرية للاتصالات للمواطنين أيضًا فرصة دفع قيمة الفواتير إلكترونيًا من خلال إحدى شركات التحصيل الإلكتروني مثل (أمان، مصاري، أوبيي، فوري، خالص موبايل)، وغيرها من الشركات الأخرى.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الارضي لشهر يوليو 2022

وأتاحت الشركة المصرية للإتصالات WE، الاستعلام وسداد فاتورة التليفون الارضي بداية من يوم 15 يوليو 2022، ويمكن أيضا الاستعلام والسداد حتى يوم 14 أغسطس 2022.

توقف المصرية للاتصالات إمكانية إجراء المكالمات للعملاء غير المسددين للفاتورة بداية من يوم 15 أغسطس وحتى يوم 14 سبتمبر 2022، يتم فرض غرامة تأخير وقطع الخدمة وعدم السماح بالاتصال أو الاستقبال للمشتركين في الخدمة وغير المسددين اعتبارًا من يوم 15 سبتمبر 2022.