كشفت جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، عن نتائج الدفعة الثالثة والأخيرة 1444 من الطلاب والطالبات، والذين تقدموا للترشيح في القبول في السنة التحضيرية وبرامج العام الدراسي الجديد 1444 هـ.

وأكد عميد القبول بجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل، أنه يجب تسريع استكمال إجراءات القبول إلكترونيا، عبر المنصة الرقمية، أو من خلال تطبيق الأجهزة الذكية.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، نتائج قبول الدفعة الثالثة 1444 من جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل عبر منصة iau.edu.sa، وما هي الخطة الزمنية لإجراءات القبول في الجامعة للعام الدراسي 1444 هـ؟، وهي على النحو التالي:-

نتائج قبول الدفعة الثالثة 1444 من جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل

وأوضح عميد القبول بجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل، أنه يمكن للطلاب المتقدمين والمتقدمات على طلب القبول بالجامعة، معرفة نتائج النسب التي يتوقف عندها قبول المترشحين في الدفعة الثالثة والأخيرة 1444، وذلك من خلال الخطوات التالية:-

- الدخول على البوابة الإلكترونية لجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل، أو من خلال المعرف الموحد (اضغط هنـــــــا) لقنوات التواصل الرسمية لعمادة القبول والتسجيل للجامعة.

استكمال إجراءات القبول في جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل

لاستكمال طلب الترشيح نقوم باتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل.

- اختيار أيقونة (استعراض طلب سابق).

- نقوم باستكمال إجراءات القبول.

- الإقرار على عدم القبول في جامعة أخرى.

- ملء البيانات الشخصية.

- في حال التقييد في جامعة أخرى يجب علينا الانسحاب قبل إنهاء إجراءات الدفعة.

- الموافقة على تعهدات الجامعة.

- الإقرار باستكمال إجراءات القبول، وأنه قد تم حجز مقعد في الجامعة، ليتم تحديث بيانات المتقدم في وزارة التعليم.

- وفي الأخير نقوم بطباعة وحفظ إشعار القبول.

الخطة الزمنية لإجراءات القبول في جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل

وضعت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل، الخطة الزمنية لاستكمال إجراءات القبول، حيث يتم إلغاء طلب التقديم في حال عدم إكمال الإجراءات خلال الفترة الزمنية المحدد:

- السبت 13/08/2022 تم الإعلان عن الدفعة الأخيرة للقبول.

- من يوم السبت إلى يوم الإثنين 13/08/20222 إلى 15/08/2022 إنهاء إجراءات القبول إلكترونيا، إلى الساعة 12 ظهرا.

- الإثنين 17/08/2022 يتم إغلاق باب القبول.