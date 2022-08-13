اتحاد المصريين بالسعودية يفجر مفاجأة للراغبين في أداء العمرة

فجر الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، مفاجأة جديدة للراغبين في أداء العمرة، مشددًا على أن السيدات اللاتي عمرهن أقل من 45 عامًا لا يحتجن إلى محرم للذهاب لأداء العمرة.

زيارة السعودية بتأشيرة سياحة أو عمل

وقال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن أي مصري توجه إلى الأراضى المقدسة فى زيارة عائلية أو عمل وسياحة يمكنه أداء العمرة دون أى أعباء مالية إضافية.

وتابع "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك عددًا من الضوابط يجب الالتزام بها، تشمل حمل المسافر شهادة تفيد حصوله على اللقاحات التي تحددها المملكة، لافتا إلى أن السيدات أقل من 45 عاما لا يحتاجون إلى محرم عند الذهاب لأداء العمرة، إضافة إلى الأطفال من عمر عام يمكنهم أداء العمرة رفقة أسرهم.

انخفاض أعداد الراغبين في أداء العمرة

ونوه نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، بأن عدد الراغبين في السفر لأداء العمرة عبر الشركات السياحية سينخفض، لافتا إلى أن الحجز يكون عبر تطبيق توكلنا واعتمرنا لمعرفة الموعد قبل أداء العمرة وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم.

واختتم عادل حنفي، أن الحجز يكون عبر تطبيق توكلنا واعتمرنا لمعرفة الموعد قبل أداء العمرة وزيارة قبر الرسول، صلى الله عليه وسلم.