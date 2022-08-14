محمود الضبع: هناك توقعات بتغيير 17 محافظا قريبا

قال الكاتب الصحفي محمود الضبع، إن الإعلان عن انعقاد مجلس البرلمان لجلسة طارئة اليوم السبت، جاء لتعديل 13 حقيبة وزارية، بدعوة من رئيس الجمهورية الذي أكد أن التعديل يهدف إلى تطوير أداء المجلس الوزاري، والتعديل الوزاري لا يعنى وجود فشل فيمن رحلوا عن الحقائب الوزارية التي شهدت تعديل، ولكن التحديات التي تواجهها الحكومات في العالم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والمواجهات الحادة لاقتصاد هذه الدول تحتاج إلى تطوير ودماء جديدة وفكر جديد رؤية مختلفة.



عدم تغيير وزير الزراعة

وأضاف “الضبع”، خلال مداخلة هاتفية لقناة النيل الأخبار: “الدولة وضعت سياسة بعد ثورة 30 يونيو، أن أي وزير يتولى منصب جديد يبني على ما سبق لأنه ينتج عن بناء مؤسسى حكومي، والجميع يعمل تحت مظلة الحكومة والدستور والرؤية الموضوعة 2030، وتحقيق أهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة دون الارتباط بتغير الأشخاص، فهناك ملفات معينة تحتاج تطوير وإنجاز، وتجديد، ومنذ عام 2011 حتى الآن، لأول مرة لا يتم تغيير حقيبة وزارة الزراعة، وبالطبع هناك إنجاز كبير حققه الوزير، ومأمول أن يحقق هدفنا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء”.

وتابع نطمح فى تحقيق جزء كبير من تحدى الاكتفاء الذاتى للقمح، وهناك وزارات مثل الصحة والتعليم لها احتكاك مع المواطن، وكان هناك عدم رضا منهم وبالأخص التعليم وأزمة الثانوية العامة التي لا تلقى رضا من المواطنين منذ قديم الأزل.

اتجاه لحركة محافظين

وأضاف الضبع أن محاسبة المسئول يتطلب أدلة ووثائق تستدعى تدخل جهات تحقيق رسمية ولا يوجد احد مهما كان منصبه فوق المحاسبة أو الخضوع للقانون

وأشار الضبع أن هناك اتجاه لحركة محافظين لا يقل عن تغير 17 محافظ، ق يكون بينهم من كان على غير قدر المسؤولية المأمولة فيه باستغلال موارد ومقدرات المحافظة فى التنمية خاصة وأن الدولة حققت طفرة فى التنمية والبنية التحتية فى جميع المحافظات وبمجالات عدة ونحتاج من القادمين أفاق أكبر، وبخاصة فى مجال الصناعة والاستثمار حتى نتمكن من تطوير جميع المحافظات وإضافة قيم إقتصادية للمحافظة وهذا سيعود على حل العديد من المشاكل التى نواجهها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.