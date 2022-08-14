سعر الدولار فى مصر اليوم الأحد 14 أغسطس

بدأ سعر الدولار أمام الجنيه، اليوم الأحد 14 أغسطس 2022، مستقرًا عند نفس مستويات إغلاق الأسبوع الماضي، والتي شهد فيها ارتفاعًا أمام الجنيه بنحو 20 قرشًا خلال الأسبوعين الماضيين، وجاء متوسط سعر الدولار عند19.83 جنيه للشراء، 18.89 جنيه للبيع.

أعلى سعر لبيع وشراء الدولار

وترصد "الفجر" أعلى سعر لبيع وشراء الدولار في مصر، اليوم الأحد، في إطار متابعتها اللحظية لسعر الصرف وأسعار العملات، سجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:





أعلى سعر للشراء



سجل سعر الدولار أعلى سعر للشراء، الأحد، في مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 19.15 جنيها.





أقل سعر للبيع

سجل سعر الدولار أقل سعر للبيع، اليوم، في البنك الأهلي المصري بقيمة 19.16 جنيها.



أسعار الدولار اليوم السبت

استقر سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي عند 19.09 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي.



وظل سعر الدولار اليوم لدى البنك الأهلي عند 19.1 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنك مصر.

وبقي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لدى البنك التجاري الدولي CIB عند 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

وتتجه توقعات خبراء السوق إلى وصول سعر الدولار لمستوى 20 جنيها بشكل تدريجي في إشارة إلى احتمال ارتفاع سعر الصرف في حدود 10 إلى 15%، تزامنا مع مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي.

وأظهرت بيانات حكومية صادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية بنحو 20% خلال النصف الأول من 2022 إلى 19.3 مليار دولار، مقابل 16.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

ووفقا للبيانات فقد سجلت الصادرات غير البترولية نموا خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 21% لتصل إلى 10.2 مليار دولار مقابل 8.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

اسعار الدولار عالميا:



وتتجه توقعات خبراء السوق إلى وصول الجنيه المصري إلى مستوى 20 جنيها بشكل تدريجي في إشارة إلى احتمال ارتفاع سعر الصرف في حدود 10 إلى 15%، تزامنا مع مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد النقد الدولي.

وأظهرت بيانات حكومية صادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية بنحو 20% خلال النصف الأول من 2022 إلى 19.3 مليار دولار، مقابل 16.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

ووفقا للبيانات فقد سجلت الصادرات غير البترولية نموا خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 21% لتصل إلى 10.2 مليار دولار مقابل 8.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

استقر سعر الجنيه الإسترليني مسجلًا 23.14 جنيه للشراء، و23.24 جنيه للبيع، بعد ارتفاعًا اليوم الخميس كانت الأسعار 23.12 جنيه للشراء، و23.22 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) نحو 23.04 جنيه للشراء، و23.15 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته لدى بنك مصر.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB نحو 23.07 جنيه للشراء، و23.49 جنيه للبيع.

وعن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في إيجي بنك "EG Bank" فسجل نحو 23.09 جنيه للشراء، و23.50 جنيه للبيع.

وجاء أقل سعر صرف للجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى بنك SAIB بنحو 23.02 جنيه للشراء، و23.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي عند مستوى 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيهات للبيع، حسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) 5.07 جنيه للشراء، و5.09 جنيه للبيع، وتكرر السعر نفسه لدى بنك مصر.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB نحو 5.07 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

وعن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في إيجي بنك "EG Bank" سجل نحو 5.06 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB نحو 5 جنيهات للشراء، و5.10 جنيه للبيع

سعر اليورو اليوم في مصر

استقر سعر اليورو اليوم لدى البنك المركزي المصري إلى 19.54 جنيه للشراء، و19.63 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

وسجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي إلى 19.46 جنيه للشراء، و19.63 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل اليورو 19.46 جنيه للشراء، و19.62 جنيه للبيع.