السعودية.. تعرف على جدول التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل

تنشر بوابة “الفجر” جدول التقويم الدراسي 1444 في المملكة العربية السعودية بعد تعديله، وكذلك وموعد عودة المعلمين والإداريين، قبل انطلاق العام الدارسي في المملكة.

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة التعليم السعودية عن الموعد المحدد لبداية العام الدراسي مع وضع خطة ممنهجة للأيام الدراسي وعدد الأسابيع لكل ترم دراسي مع وضع أيام الإجازات الرسمية في الدولة.

جدول التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل في السعودية

وبحسب الجدول من المقرر أن يبدأ العام الدراسي للطلاب في المملكة العربية السعودية يوم 28 أغسطس 2022، الموافق يوم ١ صفر ١٤٤٤ هجريًا، ويعود كافة الطلاب والمعلمين في المملكة لاستئناف الدراسة فيه سواء الطلاب بالمدارس أو الجامعات المختلفة في المملكة.

جدول التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل في السعودية



موعد عودة الكادر الإداري والمشرفين

ومن المقرر تعود الطلاب إلى المدارس يوم 1 صفر الموافق 28 أغسطس 2022، ويسبق عودة الطلاب، عودة كلًا من المشرفين التربويين وموظفي مكاتب التعليم والهيئات التعليمية والإدارية في جميع المراحل الدراسية، على أن تكون عودتهم يوم 22 أغسطس 2022 الموافق 24 محرم 1444، أي قبل موعد رجوع الطلاب بما يقارب الأسبوع.

الإجازات خلال العام الدراسي في السعودية

نشرت وزارة التعليم أيضًا جدول يوضح ملامح الأيام الإجازة خلال الفصول الثلاثة الدراسية بالمملكة العربية السعودية وسوف نلعنه لكم الآن يمكنكم الاطلاع عليه، ويبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية 185 يومًا، ويبلغ عدد أيام الإجازة 56 يومًا، وتقسم ال56 يوم الخاصة بالإجازات إلى ١٠ إجازات، بما في ذلك الإجازات الثلاثة وراء كل فصل دراسي، بالإضافة إلى الإجازات الرسمية في المملكة العربية السعودية.