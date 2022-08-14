تعرف على تنسيق جامعة الأزهر 2022 بالقاهرة والأقاليم

حالة من الترقب تشهدها الأوساط الطلابية المقرر التحاقهم جامعة الأزهر في العام الدراسي الجديد 2022-2023، مع قرب بداية التسجيل في مكتب التنسيق لرغبات الطلاب الناجحين بالشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام، بالكليات المختلقة بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

وتستعرض “الفجر” الكليات المتاحة بتنسيق الثانوية الأزهرية المقرر التحاقهم بجامعة الأزهر في العام الدراسي الجديد في التالي:

كليات تنسيق جامعة الأزهر 2022

- الكليات المتاحة لتنسيق جامعة الأزهر 2022 ( شرعية – آدبية)

- كلية أصول الدين بالقاهرة وكليات أصول الدين والدعوة بالأقاليم.

- كليات الشريعة والقانون: (القاهرة- طنطا- تفهنا الأشراف- دمنهور- أسيوط).

- كليات اللغة العربية (القاهرة – المنصورة – إيتاي البارود- الزقازيق).

- كلية الإعلام انتظام

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة.

- كليات الدراسات الإسلامية والعربية بالأقاليم (دمياط- دسوق- الشرقية – قنا).

- كلية الدراسات الإسلامية بأسوان.

- كلية التجارة بالقاهرة.

- كلية اللغات والترجمة بالقاهرة.

- كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة.

- كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا.

- كلية التربية بتفهنا الأشراف- دقهلية، ومدة الدراسة بها 4 سنوات

- كلية التربية بالقاهرة وأسيوط، ومدة الدراسة بها 4 سنوات.

- كلية التربية الرياضية بالقاهرة، ومدة الدراسة بها أربع سنوات

- الكليات المتاحة لتنسيق جامعة الأزهر 2022 (طب وصيدلة وأسنان)

- كليات الطب بالقاهرة ودمياط وأسيوط

- كليتا الصيدلة بالقاهرة وأسيوط

- كليتا طب الأسنان بالقاهرة وأسيوط

- الكليات المتاحة لـ تنسيق جامعة الأزهر 2022 (هندسة)

- كلية الهندسة بالقاهرة ومدة الدراسة بها خمس سنوات جامعية

- كلية الهندسة بقنا

- كلية الهندسة الزراعية بالقاهرة

- الكليات المتاحة لتنسيق جامعة الأزهر 2022 (علوم وزراعة)

- كلية العلوم بالقاهرة.

- كلية العلوم بأسيوط.

- كلية الزراعة بالقاهرة وفصول السادات بالمنوفية.

- كلية الزراعة بأسيوط.

- المعاهد المتاحة لـ تنسيق جامعة الأزهر 2022 (معاهد أدبية)

- المعاهد الفنية بكليتي العلوم بالقاهرة وأسيوط

- معهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة بنين بالقاهرة

- معهد معاوني القضاء بكليات الشريعة والقانون