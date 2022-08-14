السعودية تزف بشرى سارة للمعتمرين من جميع الدول بشأن التأشيرات

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، رسميًا عن إمكانية تأدية العمرة للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة، بالإضافة للقادمين للمملكة من الحاصلين على تأشيرة الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة ودول الشنغن أثناء إقامتهم بالمملكة.

قرار المملكة الجديد بشأن الحج والعمرة

أما عن تفاصيل القرار الجديد من الحكومة السعودية، فيقضي بتسهيل إجراءات وصول المعتمرين لتأدية نسك العمرة وتقديم كل الخدمات بجودة عالية، لجميع أنواع التأشيرات، بالإضافة إلى إثراء تجربة المعتمرين الثقافية والدينية وفقا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030، مع إمكانية الحصول على تأشيرات العمرة للقادمين من خارج المملكة عبر منصة “مقام” بالتعاون مع عدد من شركات ووكالات السياحة المعتمدة.

وأضافت أنه تم إتاحة إصدار التأشيرات أيضًا من خلال منصة “روح السعودية”، لإصدار التأشيرة الإلكترونية لزيارة المملكة لتأدية نسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، وتصميم باقة العمرة وفق احتياجات مُقدم الطلب، لافتة إلى أنه يُمكن لمن أصدروا تأشيرات فورية عند وصولهم إلى أحد المطارات السعودية.

اصطحاب الأطفال دون تصريح

يأتي هذا في الوقت الذي سمحت فيه الوزارة للأطفال بكافة الأعمار بدخول الحرم المكي مع ذويهم المعتمرين، دون تطبيق شرط الحصول على تصريح مسبق بالنسبة لمن هم أقل من 5 سنوات، أما من هم فوق الخمس سنوات، فلا بد من حجز التصريح المناسب.