سعر الدولار اليوم الأحد 14 اغسطس 2022

استقر سعر الدولار أمام الجنيه، اليوم الأحد 14 أغسطس 2022، عند نفس مستويات إغلاق الأسبوع الماضي، والتي شهد فيها ارتفاعًا أمام الجنيه بنحو 20 قرشًا خلال الأسبوعين الماضيين، وجاء متوسط سعر الدولار عند19.83 جنيه للشراء، 18.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



19.09 جنيه للشراء.

19.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



19.10 جنيه للشراء.

19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر



19.10 جنيه للشراء.

19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



19.12 جنيه للشراء.

19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"



19.12 جنيه للشراء.

19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى



19.15 جنيه للشراء.

19.18 جنيه للبيع.

أعلى سعر لبيع وشراء الدولار



سجل أعلى سعر لبيع وشراء الدولار في مصر، اليوم الأحد، في إطار متابعتها اللحظية لسعر الصرف وأسعار العملات، سجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:



أعلى سعر للشراء

سجل سعر الدولار أعلى سعر للشراء، الأحد، في مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 19.15 جنيها، وسجل سعر الدولار أقل سعر للبيع، اليوم، في البنك الأهلي المصري بقيمة 19.16 جنيها.



توقعات أسعار الدولارالفترة القادمة

وتتجه توقعات خبراء السوق إلى وصول سعر الدولار لمستوى 20 جنيها بشكل تدريجي في إشارة إلى احتمال ارتفاع سعر الصرف في حدود 10 إلى 15%، تزامنا مع مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي.

اسعار الدولار عالميا:

تراجع مؤشر الدولار اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022 مع توخي المتعاملين الحذر من وضع رهانات كبيرة قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية، والتي ستدقق فيها الأسواق سعيا لإرشادات على مدى حدة رفع الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وحسب وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية”د انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 11.30 بتوقيت جرينتش إلى 106.035، وتراجع الدولار مقابل الين الياباني إلى 134.9 وسجل اليورو ارتفاعا مقابل الدولار إلى 1.0226.

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 10-8-2022

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 10-8-2022

ترقب التضخم

وتترقب الأسواق اليوم صدور بيانات التضخم الأميركية والتي من شأنها أن تحدد مدى حدة رفع الفدرالي الأميركي لسعر الفائدة مستقبلًا.

ويتوقع اقتصاديون أن يسجل التضخم الأساسي 8.7% على أساس سنوي، وهو تراجع ضئيل عن رقم يونيو حزيران الهائل البالغ 9.1%، ومن المتوقع أن يسجل معدل التضخم الأساسي 0.5% على أساس شهري.

وقالت كارول كونج محللة العملات في كومنولث بنك أوف أستراليا كل الأنظار تتجه إلى مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي، مضيفة "كانت العملات هادئة هذا الأسبوع، ولا نتوقع أن يتحرك الدولار خارج نطاقه قبل البيانات، إلا في حالة وقوع حدث إخباري كبير".



اسعار العملات اليوم

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

استقر سعر الجنيه الإسترليني مسجلًا 23.14 جنيه للشراء، و23.24 جنيه للبيع، بعد ارتفاعًا اليوم الخميس كانت الأسعار 23.12 جنيه للشراء، و23.22 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) نحو 23.04 جنيه للشراء، و23.15 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته لدى بنك مصر.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB نحو 23.07 جنيه للشراء، و23.49 جنيه للبيع.

وعن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في إيجي بنك "EG Bank" فسجل نحو 23.09 جنيه للشراء، و23.50 جنيه للبيع.

وجاء أقل سعر صرف للجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى بنك SAIB بنحو 23.02 جنيه للشراء، و23.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصر





استقر سعر اليورو اليوم لدى البنك المركزي المصري إلى 19.54 جنيه للشراء، و19.63 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

وسجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي إلى 19.46 جنيه للشراء، و19.63 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل اليورو 19.46 جنيه للشراء، و19.62 جنيه للبيع.