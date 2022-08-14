أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 14 اغسطس 2022

استقرت أسعار الذهب في مصر، خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد، الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، وجاء هذا الاستقرار عقب الارتفاع الذي سجله الذهب خلال تعاملات أمس، ليسجل عيار 21 سعر 1065 جنيها.

سعر الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 18 سجل نحو 912.8 جنيه

سعر الذهب عيار 21 سجل نحو 1065 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24 سجل نحو 1217 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 سجل نحو 712 جنيه.

سعر جنيه الذهب سجل نحو 8520 جنيهًا.

أسعار الذهب العالمي





تراجعت أسعار الذهب، أمس، لكنها لا تزال تتجه صوب تسجيل رابع زيادة أسبوعية على التوالي إذ بدد ضعف الدولار تأثير الضغوط الناجمة عن زيادة عائدات سندات الخزانة وكذلك المخاوف بشأن رفع الفائدة الأمريكية.

وبحلول الساعة 0835 انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة عند 1787.83 دولار للأوقية (الأونصة)، ولا يزال المعدن الأصفر يتجه نحو تحقيق مكاسب لرابع أسبوع على التوالي، مرتفعا واحدا بالمئة تقريبا في أطول سلسلة مكاسب أسبوعية له منذ عام تقريبا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة خلال اليوم، لكنه لا يزال منخفضا بنحو 1.2 بالمئة خلال الأسبوع. وهبوط الدولار يجعل السبائك أقل تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

كما تحوم عوائد سندات الخزانة الأمريكية قرب أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أسابيع، مما تسبب في الضغط على الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 20.35 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2275.30 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 957.84 دولار للأوقية.

تراجع مؤشر الدولار مع توخي المتعاملين الحذر من وضع رهانات كبيرة قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية، والتي ستدقق فيها الأسواق سعيا لإرشادات على مدى حدة رفع الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وحسب وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية”د انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 11.30 بتوقيت جرينتش إلى 106.035، وتراجع الدولار مقابل الين الياباني إلى 134.9 وسجل اليورو ارتفاعا مقابل الدولار إلى 1.0226.



وتترقب الأسواق اليوم صدور بيانات التضخم الأميركية والتي من شأنها أن تحدد مدى حدة رفع الفدرالي الأميركي لسعر الفائدة مستقبلًا.

ويتوقع اقتصاديون أن يسجل التضخم الأساسي 8.7% على أساس سنوي، وهو تراجع ضئيل عن رقم يونيو حزيران الهائل البالغ 9.1%، ومن المتوقع أن يسجل معدل التضخم الأساسي 0.5% على أساس شهري.

وقالت كارول كونج محللة العملات في كومنولث بنك أوف أستراليا كل الأنظار تتجه إلى مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي، مضيفة "كانت العملات هادئة هذا الأسبوع، ولا نتوقع أن يتحرك الدولار خارج نطاقه قبل البيانات، إلا في حالة وقوع حدث إخباري كبير".

اسعار الذهب في امريكا

سعر الذهب في أمريكا عيار 24- 56.98

سعر الذهب في أمريكا عيار 21- 49.86

سعر الذهب في أمريكا عيار 18- 42.73

سعر الذهب في أمريكا عيار 14- 33.24



أسعار الذهب في الدول العربية

سعر الذهب في السعودية

سعر الذهب عيار 24 يسجل 214.14

سعر الذهب عيار 21 يسجل 187.37

سعر الذهب عيار 18 يسجل 160.60

سعر الذهب في تونس

سعر الذهب عيار 24 يسجل 179.71

سعر الذهب عيار 21 يسجل 157.25

سعر الذهب عيار 18 نحو 134.78

سعر الذهب في الإمارات

سعر الذهب عيار 24 يسجل 209.29

سعر الذهب عيار 21 يسجل 183.13

سعر الذهب عيار 18 يسجل 156.97

سعر الذهب في الأردن

سعر الذهب عيار 24 يسجل 40.40

سعر الذهب عيار 21 يسجل 35.35

سعر الذهب عيار 18 يسجل 30.30

سعر الذهب في الكويت

سعر الذهب عيار 24 يسجل 17.57

سعر الذهب عيار 21 يسجل 15.37

سعر الذهب عيار 18 يسجل 13.17

سعر الذهب في قطر

سعر الذهب عيار 24 يسجل 207.46

سعر الذهب عيار 21 يسجل 181.53

سعر الذهب عيار 18 يسجل 155.60



