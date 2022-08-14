أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأحد 14 اغسطس 2022

الاقتصاد
الدواجن- أرشيفية
الدواجن- أرشيفية

استقرت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم عند 27 و29 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، ونفذت الحكومة إستراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، وتستهدف الإستراتيجية أن تشمل المشروعات الجديدة مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات.


 

أسعار بورصة الدواجن

 

كيلو لحم الفراخ البيضاء 28.00 جنيها 29.00 جنيها
كيلو لحم الفراخ الساسو 51.00 جنيها 52.00 جنيها
كيلو لحم الفراخ البلدي 35.00 جنيها 36.00 جنيها
كيلو لحم أمهات أبيض 22.00 جنيها 23.00 جنيها


 

أسعار الكتاكيت 


كتكوت أبيض يوم 05.00 جنيهات 05.25 جنيه.
كتكوت ساسو يوم 04.75 جنيه 05.00 جنيهات.
كتكوت بلدي يوم 03.00 جنيهات 03.25 جنيه.
سعر كتكوت فيومي، نحو 5 جنيهات.
سعر البلدي الهجين، نحو 5.5 جنيه.


أسعار البط


كتكوت بط فرنساوي يوم 06.50 جنيه 07.50 جنيه.
كتكوت بط مسكوفي يوم 14.00 جنيها 15.00 جنيها.
كتكوت بط مولارد يوم 15.00 جنيها 15.50 جنيه.
لحم بط فرنساوي يوم 24.00 جنيها 24.50 جنيه.
لحم بط مسكوفي يوم 47.00 جنيها 47.25 جنيه.
لحم بط مولارد يوم 31.00 جنيها 32.50 جنيه.


أسعار الرومي


يأتي سعر الأوراك الرومي، ما بين 55 و65 جنيهًا للكيلو.
سعر الأجنحة، نحو 52 جنيهًا.
و سعر الكبد والقوانص، نحو 67 جنيهًا.
سعر الفيليه الرومي، نحو 170 جنيهًا.

 

أسعار البيض اليوم


البيض الأحمر سجلت نحو 59 جنيهًا، ويصل سعرها للمستهلك 62 جنيهًا.

البيض الأبيض سجلت نحو  54 جنيهًا، ويصل سعرها للمستهلك 60 جنيهًا.

البيض البلدي سجلت نحو 57 جنيهًا.

وتواصل اسعار البيض تراجعها في الاسواق المحلية، مع  استمرار طرح الحكومة كميات منه بالاسواق بأسعار مخفضة وفي متناول الجميه للسيطرة على اسعاره بالسوق  والتى ارتفعت إلى 80 جنيه للطبق ليباع حاليا في الاسواق عند 58 جنيه.


وأكد رئيس شعبة الدواجن، أن تراجع أسعار طبق البيض في أرض المزرعة  اثر على  تراجع أسعار  البيض بالنسبة للمستهلك، ليصل  سعر طبيق البيض الابيض بقيمة تتراوح بين 60 إلى 62 جنيه، وكما انخفض سعر طبق البيض الأحمر للمستهلك إلى 65 كأقصى سعر.

 

ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، ويصل  نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنويًا.

 

كما يبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، ويتراوح وزن الديك الرومى بين 6 و12 كيلو جرامًا.

 

وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر اقتحام سوقى السعودية والكويت خلال العام الحالى، بعد نجاحها فى دخول الإمارات وعمان العام الماضى.

 

حزمة مساعدات جديدة


قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإطلاق حزمة اجتماعية غير مسبوقة، ومع بداية شهر سبتمبر سنبدأ في تطبيقها، منوها بأن الحزمة تستهدف تخفيف الأعباء والضغط على المواطن المصري.

وأظهرت بيانات حكومية صادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية بنحو 20% خلال النصف الأول من 2022 إلى 19.3 مليار دولار، مقابل 16.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

ووفقا للبيانات فقد سجلت الصادرات غير البترولية نموا خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 21% لتصل إلى 10.2 مليار دولار مقابل 8.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

 

 

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