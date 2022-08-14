سعر طن الحديد في مصر اليوم الأحد 14 اغسطس 2022  بعد ارتفاعه 400 جنيه

اقل سعر لطن الحديد عنتر استيل عند ١٧٠٠٠ جنيه

اسعار الحديد في مصر اليوم الأحد 14 اغسطس 2022 بعد زيادات جديدة من المصانع بقيمة 400 جنيه في الطن

شهدت اسعار الحديد في السوق المصري اليوم الأحد 14 اغسطس 2022 استقرار في جميع المصانع بعد ارتفاعات تراوحت قيمتها بين 250 جنيه إلى 400 جنيه في الطن؛ ليصل سعر طن الحديد في مصر بمتوسط التعاملات إلى 17500 جنيه.

متوسط أسعار الحديد في مصر اليوم الأحد 14 اغسطس 2022:



متوسط سعر الحديد في مصر اليوم الأحد 14 أغسطس 2022 تراوح بين 17000 جنيه إلى 179000 جنيه للطن

أعلي سعر لطن الحديد في مصر اليوم الأحد 14 اغسطس 2022:



سجل اعلي سعر طن حديد في مصر اليوم الاحد 14 اغسطس 2022، سعر طن بشاي عند 17900 جنيه بعدما رفع سعر الطن نحو 400 جنيه.



أقل سعر لطن الحديد في مصر 14 اغسطس 2022:



سجل اقل سعر طن للحديد في مصر اليوم الاحد ١٤ اغسطس ٢٠٢٢، عنتر استيل عند 17000 جنيه.

وجاءت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع اليوم الاحد 14 اغسطس 2022



سعر طن حديد بشاى اليوم اليوم الاحد 14 اغسطس 2022:



وصل سعر طن حديد بشاي إلى 17900 جنيه تسليم أرض المصنع، وهو اعلي الاسعار بالسوق.



سعر طن حديد عز اليوم الاحد 14 اغسطس 2022:

وصل سعر طن حديد عز إلى 17670 جنيه.

سعر طن السويس للصلب اليوم الاحد 14 أغسطس 2022.

سعر طن السويس للصلب اليوم الاحد ١٤ اغسطس ٢٠٢٢:



وصل سعر طن حديد السويس للصلب إلى 17570 جنيه للطن.



سعر طن حديد المصريين اليوم الاحد 14 أغسطس 2022:

وصل سعر طن حديد المصريين إلى 17570 جنيه للطن.



سعر طن حديد المراكبي اليوم الأحد 14 أغسطس 2022

وصل سعر طن حديد المراكبي إلى 17550 جنيه.



سعر طن حديد بشاى للصلب اليوم الأحد 14أغسطس 2022

وصل سعر طن حديد بشاي إلى 17500 جنيه للطن.



سعر طن حديد الجارحى اليوم الأحد 14 أغسطس 2022

وصل سعر طن حديد الجارحي إلى 17300 جنيه.



سعر طن عنتر استيل اليوم االأحد 14 أغسطس 2022:

وصل سعر طن عنتر استيل إلى 17000 جنيه.

وتلك الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة 14%، ولكن تختلف من منطقة لأخرى حيث يضيف عليها التجار هامش أرباحهم ومصاريف النقل.



مصانع الحديد ترفع اسعارها بداية من اغسطس 2022:



ورفع عدد من مصانع الحديد أسعارهم تسليم أرض المصنع، في مصر، بداية من شهر أغسطس، بقيمة تراوحت بين 250 جنيه إلى 400 جنيه في الطن، وهم حديد بشاي الذي وصل إلى 17900 جنيه للطن وهو اعلي الاسعار حاليا، وحديد الجيوشي الذي ارتفع إلى 17500 جنيه للطن، وحديد الجارحي الذي سجل 17550 جنيه للطن، بينما ثبت باقي المصانع اسعارهم عند 17670 جنيه لطن حديد عز، و17570 جني لطن حديد المصريين والسويس للصلب، و17550 جنيه لطن حديد المراكبي.

اسباب زيادة سعر طن الحديد في مصر:

وقال محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن أسعار الخردة عالميا ارتفعت مقارنة بشهر مايو يونيو الذي انخفض خلالهم بشدة؛ لتسجل ارتفاعات جديدة نهاية شهر يوليو بقيمة 40 دولار في الطن بلغت 370 إلى 400 دولار للطن.



وأضاف حنفي، أن ارتفاع أسعار الخردة عالميا جاء بالتزامن مع زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ما أثر على مضاعفة تكاليف استيرادها، مشيرا إلى أن كميات الخردة في السوق المحلي لا تلبي طلبات المصانع المحلية، ويتم استيراد 15 ضعف الكمية المتوفرة من الأسواق العالمية وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.



بينما رأي إسلام الجيوشى، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الجيوشى للصلب، أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار يبقى هو قلة نسب المعروض من المنتج النهائي لحديد التسليح بالسوق المحلية.