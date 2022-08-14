تين هاج يعتذر لجماهير اليونايتد.. ويفجر مفاجأة عن "تمرد" اللاعبين

قدم إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد الاعتذار إلى جماهير اليونايتد على خلفية الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الفريق أمام برينتفورد برباعية نظيفة في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

تين هاج يعترف: "اللاعبون لم يلتزموا بالخطة التي وضعتها



وحاليًا يقبع يونايتد بطل إنجلترا 20 مرة في ذيل ترتيب فرق الدوري الممتاز لأول مرة منذ 30 عاما بعد أن بدأ تن هاغ موسمه الأول على رأس الجهاز الفني بهزيمتين متتاليتين بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام برايتون.



وقال المدرب الهولندي للصحافيين بعد الهزيمة الثقيلة "برنتفورد كان أكثر تحمسًا (لتحقيق الفوز).. دخلت أهداف مرمانا بسبب أخطاء فردية.. لا يعقل أن تلقي بخطة المباراة في سلة المهملات".



وأخر مرة فاز فيها يونايتد بلقب الدوري الممتاز كانت قبل تسعة أعوام تحت قيادة مدربه الأسبق أليكس فيرجسون في موسمه الأخير مع النادي وأصبح النادي الآن بعيدًا تمامًا عن قمة اللعبة في إنجلترا.



وحسم برنتفورد الذي يقوده المدرب توماس فرانك المباراة مبكرًا تمامًا عندما تقدم بأهداف حملت توقيع جوش داسيلفا وماتيس ينسن وبن مي وبرايان مبومو في الدقيقة 35.



وأضاف تن هاغ "هذا أمر صعب بالنسبة لي.. ليس من الطبيعي أن تبدأ مباراة بهذه الصورة. فبعد مرور 35 دقيقة اهتزت شباكنا أربع مرات. وهذا غير معقول. على الفريق تحمل المسؤولية. وأشعر بأسف بالغ نحو المشجعين الذين لم يقصروا في تشجعينا ونحن خذلناهم".



وأعلن تن هاج مدرب أياكس أمستردام السابق تحمله مسؤولية الهزيمة، لكنه أيضًا طالب اللاعبين بضرورة إظهار المزيد من الثقة بالنفس واللعب بصورة جماعية أكثر تماسكًا.



وقال تن هاغ "طلبت منهم اللعب بثقة وتحمل مسؤولية أدائهم وهذا ما لم يفعلوه. سنتغلب على هذا فقط عندما نتكاتف سويًا ونعمل بجد. عليكم نقل الثقة بأنفسهم وبالفريق إلى أرض الملعب".

