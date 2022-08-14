الزمالك يقترب من صفقة كبرى

دخل نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور في مفاوضات لحسم صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الزمالك يفاوض أبو بكر

كشفت تقارير صحفية تركية خلال الساعات القليلة الماضية، أن النجم الدولي الكاميروني، فينسنت أبو بكر، مهاجم فريق النصر السعودي، بات على رادار الانتقال بشكل نهائي إلى نادي الزمالك، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ويود نادي الزمالك حسم التعاقد مع مهاجم جديد، خلال الفترة المقبلة، من أجل تعزيز خط هجوم الفريق، بعدما رحل النجمين المغربيين أشرف بن شرقي، ومحمد أوناجم، بالإضافة إلى اقتراب رحيل مهاجم الفريق عمر السعيد.



الزمالك يتفق مع أبو بكر للانضمام إلى الفريق

ووفقًا لما كشفته صحيفة "ملييت" التركية، فإن نادي الزمالك أتم اتفاقه مع النجم الكاميروني فينسيست أبو بكر، والذي يسعى للرحيل عن نادي النصر السعودي.



حيث انتقل أبو بكر إلى نادي النصر السعودي، في موسم 2021-2022 الماضي، بعدما كان لاعبًا في صفوف فريق بشكتاش في صفقة انتقال حر.



كما أشارت الصحيفة، أن أبو بكر تلقى العديد من العروض المُغرية خلال الأيام القليلة الماضية، من أندية في الدوري التركي، ولكنه استقر على الانضمام إلى نادي الزمالك، بسبب رغبته في المشاركة في المباريات مع نادي كبير.

