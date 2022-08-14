أسعار السلع التموينية اليوم الأحد 14-8-2022 في محافظة قنا

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بوابة الفجر

شهدت أسعار السلع التموينية في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الأحد، بجميع منافذ المحافظة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار السلع التموينية اليوم، في مراكز محافظة قنا.

أسعار السلع التموينية جاءت كما يلي:

1. جبنة تتراباك 250 جرام بسعر 7 جنيهات
2. جبنة تتراباك 500 جرام بسعر 13 جنيها
3. لبن جاف 125 جرام بسعر 20 جنيها
4. مسحوق اتوماتيك 800 جرام بسعر 17.50 جنيها
5. مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 10.50 جنيها
6. صابون غسيل 125 جرام بسعر 2.25 جنيه
7. صابون تواليت 125جرام بسعر 5.5 جنيه
8. كیس سايل غسيل أو اني 80 جرام بسعر 2 جنيه
9. أرز معبأ 1 كيلو بسعر 10 جنيهات
10. مكرونة 800 جرام بسعر 10.5 جنيه
11. مكرونة 400 جرام بسعر 5.25 جنيه
12. سكر معبأ 1 كيلو بسعر 10.5 للكيلو
13. زيت خليط 800 مللي بسعر 23 جنيها
14. عدس مجروش 500 جرام بسعر 11جنيها
15. فول معبأ 500 جرام بسعر 7.50 جنيه
16. مسلی صناعی 800 جرام بسعر 24 جنيها
17. شای ناعم 40 جرام بسعر 3.5 جنيهات
18. صلصة 300 جرام بسعر 4.75 جنيه
19. خل 5% 900 مللی بسعر 4.25 قرش
20. كیس ملح طعام 300 جرام جنيه واحد
21. بار حلاوه طحينية ساده 40 جرام 2 جنيه
22. بسكويت يويوز سادة جنيه واحد
23. بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2 جنيه
24. بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات
25. بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات

أسعار السلع التموينية

وتطرح وزارة التموين سلع تموينية بقيمة 3 مليارات جنيه شهريًا، حيث يحصل المستفيد من منظومة السلع التموينية على سلع غذائية واستهلاكية من قائمة السلع التموينية، بقيمة 50 جنيها شهريا، وذلك حتى المستفيد الرابع بالبطاقة، وبقيمة 25 جنيها للفرد الخامس وما يليه.

وأوضحت الوزارة أنه يتم استعاضة السلع التي ‏تم صرفها لمنافذ التوزيع من المخازن الاستراتيجية الكبرى يومياَ.

وأشارت وزارة التموين، إلى أن مخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة يوجد بها احتياطي استراتيجي ‏من السلع يصل إلى نحو 3 أشهر.

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