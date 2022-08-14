أسعار الحديد اليوم الأحد 14-8-2022 في أسواق محافظة قنا

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بوابة الفجر

شهدت أسعار الحديد في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الأحد، بجميع أسواق مراكز المحافظة.
وتنشر بوابة الفجر أسعار الحديد اليوم الأحد، في مراكز محافظة قنا.

أسعار الحديد جاءت كما يلي:

عز: 17650 جنيها
المصريين: 17570 جنيها
الجارحي: 17300 جنيه
بشاي: 17500 جنيه
العشري: 17500 جنيه
الجيوشى: 17450 جنيها
السويس للصلب: 17570 جنيها
المراكبي: 17550 جنيها
العتال: 17500 جنيه

أسعار الحديد في قنا اليوم 
 

وتراجعت أسعار الحديد لأكثر من مرة خلال الشهر الماضي ليصل قيمة التراجع نحو 3 آلاف جنيه، وكانت أسعار الحديد شهدت ارتفاعات متتالية خلال شهري مارس وأبريل بمعدلات غير مسبوقة.

ويأتي ذلك وسط حالة تذبذب ملحوظ في حجم الطلب بالسوق، نتيجة تراجع حركة البناء والتشييد وخاصة بمشروعات الأهالي والتي تمثل نسبة كبيرة من حجم الطلب بالسوق، بالإضافة لزيادة معدلات الإنتاج بالسوق مع دخول خطوط إنتاج جديدة لبعض مصانع الحديد والأسمنت العاملة بالسوق المصري.

ويعد البليت والخردة المدخلين الأساسيين لتصنيع حديد التسليح المستخدم في عمليات البناء والتشييد.

وتتفاوت أسعار الحديد من منطقة لأخرى، حسب تكلفة النقل وهامش أرباح التاجر والموزع، وسجل متوسط سعر الحديد اليوم.

أسعار الحديد اليوم الأحد 14 السيسي 2022 في أسواق محافظة قنا

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