مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام مصر المقاصة

الفجر الرياضي
الاهلي
الاهلي

يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره مصر المقاصة في دور الـ16 ببطولة كأس العالم نسخة 2021-2022

يتأهب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لملاقاة نظيره فريق مصر المقاصة في الدور الـ 16 من بطولة كأس مصر نسخة 2021-2022.


موعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء يوم الأحد المقبل عند تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد السلام.


ومن المتوقع أن يدخل المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الأهلي مباراة مصر المقاصة بتشكيل مكون من:-

txt

3 لاعبين خارج الأهلي في الميركاتو الصيفي

txt

عاجل.. قفشة يغيب عن الأهلي لمدة شهر ونصف بسبب عملية جراحية


تشكيل الأهلي المتوقع ضد مصر المقاصة

في حراسة المرمى: علي لطفي.
خط الدفاع: محمود متولي، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة.
خط الوسط: أليو ديانج، محمد أشرف ومحمد فخري ومحمد هاني.
خط الهجوم: لويس ميكيسوني وبيرسي تاو وصلاح محسن.


ويُذكر أن هذا التشكيل هو الذي بدء مباراة المصري البورسعيدي الأخيرة في الدوري الممتاز وفاز بها المارد الأحمر بهدفين نظيفين.


ويتواجد الأهلي فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة، ويتزيل مصر المقاصة ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة.
 

الأهلي مصر المقاصة موعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة تشكيل الأهلي

الأكثر قراءة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم "طالع التفاصيل"

عاجل.. مرتضى منصور يكشف حقيقة اعتذاره للخطيب

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة 

لمدة شهر| المرور تغلق الطريق الدائري.. تعرف على السبب

الأهلي يفاجئ عمرو السولية بقرار تاريخي

عاجل.. ننشر صورًا جديدة لآثار حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة

عاجل| رئيس السكة الحديد يعتذر عن منصبه ووزير النقل يقبل الاستقالة

عاجل.. ننشر أسماء ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة