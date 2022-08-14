مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام مصر المقاصة

يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره مصر المقاصة في دور الـ16 ببطولة كأس العالم نسخة 2021-2022

يتأهب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لملاقاة نظيره فريق مصر المقاصة في الدور الـ 16 من بطولة كأس مصر نسخة 2021-2022.



موعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء يوم الأحد المقبل عند تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد السلام.



ومن المتوقع أن يدخل المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الأهلي مباراة مصر المقاصة بتشكيل مكون من:-



تشكيل الأهلي المتوقع ضد مصر المقاصة

في حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمود متولي، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة.

خط الوسط: أليو ديانج، محمد أشرف ومحمد فخري ومحمد هاني.

خط الهجوم: لويس ميكيسوني وبيرسي تاو وصلاح محسن.



ويُذكر أن هذا التشكيل هو الذي بدء مباراة المصري البورسعيدي الأخيرة في الدوري الممتاز وفاز بها المارد الأحمر بهدفين نظيفين.



ويتواجد الأهلي فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة، ويتزيل مصر المقاصة ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة.

