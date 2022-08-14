آرسنال ضد ليستر سيتي.. أهداف مباراة الجانرز والثعالب في الدوري الإنجليزي

آرسنال ضد ليستر سيتي، تعد من ضمن أكثر العمليات بحثا عبر مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي في مصر، وذلك لمشاهدة أهداف مباراة آرسنال ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق فريق آرسنال فوزًا كبيرًا على ضيفه ليستر سيتي بنتيجة 4-2 في المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب الإمارات معقل الجانرز، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023/2022.

وشهدت مباراة آرسنال ضد ليستر سيتي، تألق المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس الذي ساهم في 4 أهداف بتسجيله هدفين وصناعة مثلهما.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، اهداف مباراة آرسنال ضد ليستر سيتي، وهي على النحو التالي:-

اهداف مباراة آرسنال ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وسجل جابرييل جيسوس مهاجم آرسنال هدفي الجانرز في الدقيقيتن 23، و35، ليوقع على أول أهدافه في الدوري الإنجليزي بقميص الجانرز في شباك ليستر سيتي، ثم أضاف لاعب الوسط جرانيت شاكا الهدف الثالث في الدقيقة 55، وأحرز الهدف الرابع جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 75 من عمر اللقاء.

بينما سجل ويليام سالبيا مدافع الجانرز هدف ليستر سيتي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 53 من عمر المباراة، وقلص جميس ماديسون الفارق في الدقيقة 74 من المباراة، لتنتهي مباراة آرسنال ضد ليستر سيتي بنتيجة 2/4.

وتواجد المصري محمد النني على مقاعد بدلاء الجانرز في أول مباراة رسمية على ملعبه استاد الإمارات، عندما يستضيف ليستر سيتي.

وبهذه النتيجة، يحتل آرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، بعدما تمكن من الفوز على كريستال بالاس بنتيجة 0/2، في افتتاحية مشوار البطولة ثم ليستر سيتي، الذي يقع في المركز 14 برصيد نقطة واحدة.

ولم يخسر جابرييل جيسوس أبدًا مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يسجل هدفًا، وكذلك لم يخسر جيسوس أي مباراة في بريميرليج ضد ليستر سيتي، حيث سجل ضد الثعالب في أول ظهور له على أرضه مع المدفعجية.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: أرون رامسديل.

الدفاع: أوليكساندر زينشينكو، جابريل سانتوس، ويليام ساليبا، بن وايت.

الوسط جرانيت شاكا، توماس بارتى، مارتن أوديجارد.

الهجوم: جابريل مارتينيلي، جابريل جسيوس، بوكايو ساكا.

فيما جاء تشكيل فريق ليستر سيتي كتالي:

حراسة المرمى: دانى وارد.

الدفاع: ويسلي فوفانا، جونى إيفانز، دانيال أمارتى.

خط الوسط: تيموثى كاستانيي، يوري تيليمانس، ويلفريد نديدي، كيرنان هال، جميس جستين، جميس ماديسون.

خط الهجوم: جيمي فاردي.