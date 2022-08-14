ألفين جنيه تراجع في أسعار الأرز مع توقعات بمواصلة الهبوط



قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة البقالة والعطارة بغرفة اسكندرية التجارية، ان اسعار طن الارز تراجعت بقيمة 2000 جنيه للطن في المضارب، ليصل سعر الطن إلى ١١ الف جنيه بدلا من ١٣ الف جنيه.



وتوقع المنوفي أن يواصل الارز انخفاضاته خلال الايام القليلة المقبلة، نظرا لآننا الان بداية الموسم "البشاير" وبعد الانتهاء من الحصاد نهاية الشهر الجاري أو منتصف الشهر المقبل سيواصل طن الارز الانخفاض.



ونصح رئيس الشعبة المواطنين بعدم شراء كميات كبيرة من الأرز، والاكتفاء بشراء الاحتياجات اليومية فقط، نظرا لأن الاسعار ستواصل الانخفاض، متوقعا أن يتراوح الكيلو بين 10 و12 جنيها بدلا من سعره الان الذي يتراوح بين 17 و20 جنيها للكيلو.



وقال المنوفي: "اللي عايز يخزن أرز ينتظر حتي تنخفض الأسعار ولا يشتري بالاسعار المرتفعة الموجودة الان مضيفا ( نصيحة للمستهلك الأرز الجديد بدأ حصاده... الأسعار هتنزل في الارز بنسبة كبيرة جدا تقريبا 50% اشتري حاليا علي القد وخذ خزين البيت من نصف شهر 9 إلى اول شهر 11)