موعد اجازة اليوم الوطني السعودي 1444 إحياء ذكرى توحيد المملكة

يبحث عدد كبير من الشعب السعودي، خلال الساعات القليلة الماضية، عن موعد اجازة اليوم الوطني السعودي 1444، وهو يوم ذكرى سعيدة على المواطنين السعوديين وعلى جميع الشعوب العربية، وذلك لأنه يوم ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية تحت راية آل سعود.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، موعد اجازة اليوم الوطني السعودي 1444، هو على النحو التالي:-

موعد اجازة اليوم الوطني السعودي 1444

كشفت وزارة الموارد البشرية، عن موعد اجازة اليوم الوطني السعودي 1444 بالمملكة العربية السعودية، وهو يوم 26 صفر 1444 والموافق أيضا يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022، وسيكون إجازة مدفوعة الأجر بالكامل لجميع العاملين في القطاع ين سواء الحكومي أو القطاع الخاص، وذلك من أجل المشاركة في احتفالات إحياء ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية.

نبذة عن اليوم الوطني السعودي 1444

اليوم الوطني السعودي هو الاحتفال بذكرى توحيد المملكة العربية السعودية تحت راية آل سعود، حيث قام الملك عبد العزيز آل سعود بتوحيد كافة القبائل في المملكة تحت راية واحدة، وإعلان قيام الدولة السعودية باسمها الحالي وهي عاصمتها الرياض.

إطلاق هوية اليوم الوطني السعودي الـ92

ومن جانبه، أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن هوية اليوم الوطني السعودي الـ92، والذي سيوافق يوم 23 سبتمبر من كل عام.

وتتضمن هوية الاحتفال باليوم الوطني السعودي هذا العام شقين أحدها لفظي والآخر فني، حيث تم اختيارهما لتتلاءم مع مشاريع رؤية المملكة 2030، وكذلك لعكس طموح المواطنين السعوديين وانتماءهم ووحدتهم.

توحيد هوية الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ92

ويتجدد العهد بشعار اليوم الوطني اللفظي "هي لنا دار"، حيث تحمل هذه العبارة دلالات صادقة وعميقة، تصف شعور المواطنين السعوديين اتجاه وطنهم الذي يعتبر بمثابة "الدار" لهم في كثير من الأغاني والقصائد الشعبية والتراثية، فيما يُمثل الشعار الفني احتضان المملكة لكل من هو على أرضها، بتصميم يجسد خريطة الوطن كُتب عليه بخط الثُلث "هي لنا دار" على العلم السعودي، وتضمن التصميم ادراج مجموعة من الألوان التي تعكس النمو والأمان والطموح والعزيمة والحكمة والولاء، لترتبط باحتفالات هذا اليوم.

ومثل العام المُنصرم، دعت الهيئة العامة للترفيه جميع الجهات الحكومية والخاصة لاستخدام وتوحيد الهوية المعتمدة لليوم الوطني السعودي الـ92، وذلك من خلال الدخول على رابط الدليل الإرشادي لهوية اليوم الوطني وتحميل ملفات الهوية (اضغط هنـــــــا).