سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم الأحد 14-8-2022

الاقتصاد
سعر اليورو
سعر اليورو

ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليستقر في ختام تعاملات اليوم، ليسجل لدى البنك المركزي المصري إلى 19.54 جنيه للشراء، و19.63 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي.


وفي البنك الأهلي سجل  19.46 جنيه للشراء، و19.63 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل اليورو 19.46 جنيه للشراء، و19.62 جنيه للبيع.

 

أعلي سعر لشراء اليورو


سجل سعر اليورو،  أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 19.31 جنيها.

 

أقل سعر لبيع اليورو

سجل سعر اليورو، أقل سعر للبيع في البنك الأهلي المصري عند مستوى 19.41 جنيها.  


وسجل سعر اليورو اليوم لدى البنك التجاري الدولي CIB نحو 19.50 جنيه للشراء، و19.84 جنيه للبيع.

وعن سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في إيجي بنك "EG Bank" سجل نحو 19.53 جنيه للشراء، و19.84 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل سعر اليورو نحو 19.40 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف اليورو اليوم في بنك  الأماراتي دبي الوطني:
وسجل سعر صرف اليورو في بنك الأمارات دبي الوطني:19.37 جنيه للشراء و19.41 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو اليوم  في بنك  مصر:
وسجل سعر صرف اليورو في بنك مصر نحو 19.34 جنيه للشراء و19.44 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو  في بنك  المصرف العربي الدولي:
وسجل سعر صرف المصر العربي الدولي نحو 19.33 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو اليوم في بنك الاهلي:
وسجل سعر صرف اليورو في البنك الاهلي 19.34 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو اليوم في بنك التجاري الدولي: 
وسجل سعر صرف اليورو في البنك التجاري الدولي 19.36 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو اليوم  في بنك قناة السويس 
وسجل سعر صرف اليورو في بنك قناة السويس 19.32 جنسه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو اليوم  في بنك قطر الوطني:
وسجل سعر صرف اليورو في بنك قطر الوطني 19.35 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو سعر اليورو أمام الجنيه سعر اليورو فى البنك المركزى سعر اليورو فى البنك الأهلى سعر اليورو في البنوك

الأكثر قراءة

عاجل.. قريبة أسرة كاملة راحت ضحية حريق "أبوسيفين": "التكييف انفجر وملحقوش الأطفال" (فيديو)

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم "طالع التفاصيل"

عاجل.. آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم "الأخطبوط"

لمدة شهر| المرور تغلق الطريق الدائري.. تعرف على السبب

عاجل.. مصادر لـ"الفجر": احتمالية إجراء حركة المحافظين الجديدة عقب التعديل الوزاري

الأهلي يفاجئ عمرو السولية بقرار تاريخي

عاجل.. مرتضى منصور يكشف حقيقة اعتذاره للخطيب

عاجل.. ننشر أسماء ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة