عاجل.. السيسي يوجه الهيئة الهندسية بترميم كنيسة أبو سيفين

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حادث كنيسة أبوسيفين
حادث كنيسة أبوسيفين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتولي عملية ترميم وإصلاح كنيسة الشهيد مرقوريوس أبي سيفين التي تعرضت لحريق كبير اليوم، راح ضحيته ٤١ شخصًا وأصيب ١٤ آخرون.

وقال بيان رسمي صادر عن الكنيسة: "تلقى قداسة البابا تواضروس الثاني، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، من اللواء أ. ح. هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قدم خلاله التعزية لقداسة البابا في ضحايا الحادث، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته للهيئة بإعادة إعمار الكنيسة المحترقة".

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