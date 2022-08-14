سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 14-8-2022

استقر سعر الذهب في مصر اليوم الأحد، مع استمرار الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، وجاء هذا الاستقرار عقب الارتفاع الذي سجله الذهب خلال تعاملات أمس، ليسجل عيار 21 سعر 1065 جنيها.

سعر الذهب في مصر اليوم



سعر الذهب عيار 18 سجل نحو 912.8 جنيه

سعر الذهب عيار 21 سجل نحو 1065 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24 سجل نحو 1217 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 سجل نحو 712 جنيه.

سعر جنيه الذهب سجل نحو 8520 جنيهًا.

أسعار الذهب العالمي





أنهت أسعار الذهب جلسة الجمعة الثاني عشر من أغسطس آب على ارتفاع مسجلة المكاسب الأسبوعية الرابعة على التوالي.

وعند تسوية الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.5% أو بنحو 8.30 دولار إلى 1815.50 دولار للأونصة.

فيما سجل المعدن مكاسب أسبوعية بنحو 1.3%، محققًا بذلك أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ الحادي والثلاثين من ديسمبر 2021.

وكشفت بيانات اقتصادية هذا الأسبوع تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة عند 8.5% في يوليو تموز، مقارنة بمستويات 9.1% في يونيو حزيران.

وعلى صعيد التطورات السياسية، أفادت وول ستريت جورنال أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يخطط لمقابلة الرئيس الأميركي جو بايدن في أول رحلة خارجية له في نحو 3 سنوات.

من جانبه صرح المنسق الأميركي لمنطقة الإندو-باسيفيك بأنه يجب على الصين إعادة فتح خطوط الاتصال مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الصين بالغت في رد فعلها على زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان.

اسعار الذهب في امريكا



سعر الذهب في أمريكا عيار 24- 56.98

سعر الذهب في أمريكا عيار 21- 49.86

سعر الذهب في أمريكا عيار 18- 42.73

سعر الذهب في أمريكا عيار 14- 33.24



أسعار الذهب في الدول العربية



سعر الذهب في السعودية

سعر الذهب عيار 24 يسجل 214.14

سعر الذهب عيار 21 يسجل 187.37

سعر الذهب عيار 18 يسجل 160.60

سعر الذهب في تونس

سعر الذهب عيار 24 يسجل 179.71

سعر الذهب عيار 21 يسجل 157.25

سعر الذهب عيار 18 نحو 134.78

سعر الذهب في الإمارات

سعر الذهب عيار 24 يسجل 209.29

سعر الذهب عيار 21 يسجل 183.13

سعر الذهب عيار 18 يسجل 156.97

سعر الذهب في الأردن

سعر الذهب عيار 24 يسجل 40.40

سعر الذهب عيار 21 يسجل 35.35

سعر الذهب عيار 18 يسجل 30.30

سعر الذهب في الكويت

سعر الذهب عيار 24 يسجل 17.57

سعر الذهب عيار 21 يسجل 15.37

سعر الذهب عيار 18 يسجل 13.17

سعر الذهب في قطر

سعر الذهب عيار 24 يسجل 207.46

سعر الذهب عيار 21 يسجل 181.53

سعر الذهب عيار 18 يسجل 155.60