بيانات جمركية تكشف عدم إستيراد كوريا الجنوبية للنفط الإيراني في يوليو

أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية يوم الأحد أن كوريا الجنوبية لم تستورد نفطا خاما من إيران في شهر يوليو تموز ولا قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضا أن خامس أكبر مشتر للخام في العالم استورد إجمالا 13.2 مليون طن من الخام الشهر الماضي مقابل 10.7 مليون طن استوردها قبل عام.

شركات النفط الكورية تستعد لنشر البيانات النهائية

وستنشر شركة النفط الوطنية الكورية الحكومية في وقت لاحق من الشهر البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من النفط الخام في الشهر الماضي.

وتعتبر بيانات شركة النفط الوطنية الكورية معيار واردات كوريا الجنوبية من النفط.