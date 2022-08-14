بيانات جمركية تكشف عدم إستيراد كوريا الجنوبية للنفط الإيراني في يوليو

الاقتصاد
ناقلة نفط
ناقلة نفط

أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية يوم الأحد أن كوريا الجنوبية لم تستورد نفطا خاما من إيران في شهر يوليو تموز ولا قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضا أن خامس أكبر مشتر للخام في العالم استورد إجمالا 13.2 مليون طن من الخام الشهر الماضي مقابل 10.7 مليون طن استوردها قبل عام.

شركات النفط الكورية تستعد لنشر البيانات النهائية

وستنشر شركة النفط الوطنية الكورية الحكومية في وقت لاحق من الشهر البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من النفط الخام في الشهر الماضي.

 وتعتبر بيانات شركة النفط الوطنية الكورية معيار واردات كوريا الجنوبية من النفط.

النفط الايراني اكبر مشتري للنفط كوريا الجنوبية خامس اكبر مشتر للخام وارادات كورويا الجنوبية من النفط

الأكثر قراءة

عاجل.. قريبة أسرة كاملة راحت ضحية حريق "أبوسيفين": "التكييف انفجر وملحقوش الأطفال" (فيديو)

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم "طالع التفاصيل"

عاجل.. آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم "الأخطبوط"

لمدة شهر| المرور تغلق الطريق الدائري.. تعرف على السبب

عاجل.. مصادر لـ"الفجر": احتمالية إجراء حركة المحافظين الجديدة عقب التعديل الوزاري

الأهلي يفاجئ عمرو السولية بقرار تاريخي

عاجل.. مرتضى منصور يكشف حقيقة اعتذاره للخطيب

عاجل.. ننشر أسماء ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة