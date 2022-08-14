يبحث عدد كبير من المواطنين مواعيد مكتب العمل في القاهرة والإسكندرية وفروعه، وأبرز الخدمات المقدمة من قبل هذه الجهة.

وازدادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، عبر محرك البحث جوجل، عن مواعيد مكتب العمل، وذلك من قبل الأشخاص الذين ينوون التقديم على وظيفة جديدة، حيث يعتبر مكتب العمل المركز الرئيسي لأي فرد يرغب في الحصول على المستندات والأوراق الرسمية للتقديم على وظيفته الجديدة.

ويتيح لجميع الأشخاص الاستفسار عن الخدمات التي يقدمها مكتب العمل في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أنه يمكنك من خلال مكتب عمل استخراج بعض الأوراق المطلوبة إذا كنت تريد الالتحاق بوظيفة أو تحتاج إلى حجز سفر خارج الدولة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، مواعيد مكتب العمل الرسمية وأوقات العمل وأماكن الفروع، وهي على النحو التالي:-

مواعيد مكتب العمل الرسمية

وهناك العديد من فروع مكاتب العمل في مصر، حيث ينتشر مكتب العمل في جميع محافظات الجمهورية، ومن خلال السطور التالية يمكنك التعرف على المواعيد الرسمية لمكتب العمل، وهي كالتالي:-

مكتب عمل السلام الثاني:

يوجد في حي النهضة بالقاهرة. ويعمل يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر ما عدا يوم الجمعة.

مكتب عمل السيدة زينب:

يوجد في حي السروجي، حي السيدة زينب بالقاهرة. خدمة عمل الفرع يوميا من التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر ما عدا يوم الجمعة.

مكتب عمل الشرابية:

يوجد في منطقة العزب، حي الشرابية بالقاهرة. خدمة عمل تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية بعد الظهر ما عدا يوم الجمعة.

مكتب عمل الشيخ زايد:

يوجد في حي الشيخ زايد بمحافظة الجيزة. موعد العمل يبدأ يوميا من التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر عدا أيام الجمعة.

مكتب عمل الزاهر:

يوجد في 58 العباسية، حي الوايلي بالقاهرة. موعد العمل يوميا من التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر ما عدا يوم الجمعة.

مكتب عمل المقطم:

يوجد في الحي الكردي، منطقة كوم غراب. موعد العمل يوميا من التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر ما عدا يوم الجمعة.

مكتب عمل بنها:

يوجد في شارع كمال الدين حسين، مدينة بنها، محافظة القليوبية. مواعيد العمل يوميا من التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر ما عدا يوم الجمعة.

مكتب عمل مدينة نصر:

يوجد في حي مساكن المهندسين بمدينة نصر بالقاهرة. موعد العمل يوميا من التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر عدا يوم الجمعة.

مكتب عمل أبو النمرس:

يعمل المكتب كل يوم من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا ما عدا يوم العطلة يوم الجمعة. يوجد المكتب في محافظة الجيزة، شارع صلاح سالم.

مكتب عمل أطفيح:

يعمل كل يوم من الساعة التاسعة حتى الثانية ظهرا ما عدا يوم الجمعة. ويوجد مكتب العمل في محافظة الجيزة، شارع الكريمات المتفرع من كفر الدسمي.

مكتب عمل أكتوبر:

يوجد في 21 شارع 7، محافظة الجيزة. مواعيد العمل يوميا من التاسعة صباح حتى الثانية بعد الظهر ما عدا يوم الجمعة.

مكتب عمل الأزبكية:

يوجد في 183 التحرير، عابدين، محافظة القاهرة. ويستمر يوميا من التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر ما عدا يوم الجمعة.

مكتب عمل البدرشين:

يوجد في حي ناهيا بمديرية بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة. ويستمر يوميا من التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر ما عدا يوم الجمعة.

مكتب عمل البساتين ودار السلام:

يوجد في 500 حي البساتين الشرقي، القاهرة. ويستمر يوميا من التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر ما عدا يوم الجمعة.

مكتب عمل التبين:

يوجد في شارع فؤاد محيي الدين، حي الشيخة الأول بالقاهرة. ويستمر يوميا من التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر ما عدا يوم الجمعة.

مكتب عمل جمالي:

يقع في 317 شارع بورسعيد، حي الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة. ويستمر يوميا من التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر ما عدا يوم الجمعة.

مكتب عمل الحوامدية:

يوجد غرب طريق أسوان الزراعي بمنطقة الحوامدية، محافظة الجيزة. مواعيد عمل يوميا من التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر ما عدا يوم الجمعة.

مكتب عمل الخانكة:

يوجد في شارع محمد صلاح، مديرية الخانكة، محافظة القليوبية. خدمة عمل يوميا من التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر ما عدا يوم الجمعة.

مكتب عمل الخليفة:

يقع على 45 طريق راتب باشا بحي الدرب الأحمر بالقاهرة. ويستمر يوميا من التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر ما عدا يوم الجمعة.

مكتب عمل الدقي:

يوجد في شارع السوادين، حي بولاق الدكرور، محافظة الجيزة. خدمة عمل يوميا من التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر ما عدا يوم الجمعة.

مكتب عمل الزاوية الحمراء:

يوجد في منشية الجمل، حي الزاوية الحمراء بالقاهرة. أوقات العمل يوميا من التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر ما عدا يوم الجمعة.

مكتب عمل الزيتون:

يوجد في حي حلمية الزيتون في القاهرة. أوقات العمل يوميا من التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر ما عدا يوم الجمعة.

مكتب عمل الساحل:

متواجد في 5 محمد الخلوفي، منطقة الساحل في القاهرة. خدمة العمل يوميا من التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر ما عدا يوم الجمعة.

مكتب عمل السلام الأول:

يوجد في نادي 28 أكتوبر، حي السلام شرق، القاهرة. خدمة العمل كل يوم من الساعة التاسعة إلى الساعة الثانية ظهر.

مواعيد مكتب العمل الرسمية في محافظة الإسكندرية

مكتب عمل أبو قير:

يوجد العمل يقع في 2 شارع عمر بن عبد العزيز، حي المندرة قبلي.

مكتب عمل الجمارك:

يوجد في ساحة الجندي المجهول، حي المنشية.

مكتب عمل الدخيلة:

يوجد على طريق الإسكندرية، مرسى مطروح، منطقة العجمي بحر.

مكتب عمل الحديقة:

يوجد في شارع مصطفى كامل، منطقة السيوف قبلي.

مكتب عمل المنشية:

يوجد في 31 ميدان التحرير، منطقة سوق الترك بمنطقة المنشية الكبرى.

مكتب عمل باب شرق:

يوجد في 6 شارع جامع حاتم، منطقة عزبة سعد قسم سيدي جابر.

مكتب عمل برج العرب:

يوجد في شارع علي بن أبي طالب، منطقة حوض سكرة دائرة برج العرب.

مكتب عمل سيدي جابر:

يوجد في 8 شارع قارون، حي الإبراهيمية دائرة باب شرق.

مكتب عمل محرم بك:

يقع في 94 شارع المهدي العباسي، منطقة باب شرق الجديد بمديرية محرم بك.

تعمل جميع المكاتب السالف ذكرها من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر، وتعمل جميع أيام الأسبوع عدا يوم العطلة الرسمية يوم الجمعة.

الخدمات التي يقدمها مكتب العمل

- استخراج كعوب العمل.

- استخراج تصاريح عمل للأشخاص الغير مصريين.

- الحصول على توثيق للعقود لتوظيف المصريين في الخارج.

- استخراج أوراق لمزاولة المهنة الخاصة بك.