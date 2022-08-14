تردد القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والمقاصة، من أبرز الأشياء التي يبحث عنها المشجعين ومحبي الساحرة المستديرة بشكل عام خلال الساعات القليلة الماضية.

ويرغب العديد من مشجعي المارد الأحمر، في معرفة تردد القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والمقاصة، والتي ستقام اليوم في بطولة كأس مصر.

ويواجه النادي الاهلي نظيره فريق مصر المقاصة، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة 8 مساءا، على ملعب الاهلي وي السلام، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، تردد القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والمقاصة اليوم في كأس مصر، وهي على النحو التالي:-

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والمقاصة اليوم في كأس مصر

ويمكنكم الآن معرفة تردد القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والمقاصة، من خلال السطور التالية:-

تردد قناة اون تايم سبورت 1

ويمكن ضبط تردد قناة أون تايم سبورت 1 عبر القمر الصناعي نايل سات، من خلال التالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- الجودة: HD.

تردد قناة اون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- الجودة: HD.

تردد قناة اون تايم سبورت 3

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- الجودة: HD.

طريقة تنزيل تردد قناة اون تايم سبورت

ووفقا للمتبع في تحميل القنوات بوجه عام، فإنه يتم تشغيل جهاز الريسيفر والدخول على القائمة الرئيسية واختيار الإعدادات أو setting، حسب لغة الجهاز، وسوف يطلب منك اختيار التثبيت ويفضل الضغط على التثبيت اليدوي.

وفي الخطوة التالية، سيطلب من المستخدم تحديد القمر الصناعي، وفي تلك الحالة سيكون النايل سات، ثم بعد كذلك كتابة التردد الخاص بالقناة بوضع تردد من الترددات السابق ذكرها والانتظار للتحميل وتثبيتها على التليفزيون، وبالبحث عنها بين القنوات ستجدها على الرسيفر الخاص بك للاستمتاع بالبطولات المختلفة ومنها مباريات بطولة كأس مصر.