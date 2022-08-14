شركة المملكة القابضة السعودية تستثمر 3.4 مليار دولار في شركات طاقة روسية

قالت شركة المملكة القابضة السعودية على Twitter اليوم الأحد إنها ضخت استثمارات في شركات الطاقة الروسية Gazprom وRosneft وLukoil في الفترة بين 22 فبراير شباط و22 مارس آذار.

وفرضت دول غربية عقوبات على شركات الطاقة الروسية ومسؤوليها التنفيذيين في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير شباط.

وأضافت الشركة أن استثماراتها تندرج ضمن برنامج استثماري للشركة مدته 3 سنوات وتبلغ قيمته 12.8 مليار ريال ما يُعادل نحو 3.4 مليار دولار.

وذكرت المملكة القابضة أنها استثمرت 1.37 مليار ريال في Gazprom و196 مليون ريال في Rosneft في 22 فبراير شباط إضافة إلى 410 ملايين ريال في Lukoil في الفترة من 22 فبراير شباط إلى 22 مارس آذار.



شركة المملكة القابضة السعودية



شركة المملكة القابضة مملوكة في معظمها لرجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال، لكن صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية السعودي، اشترى حصة 16.87% من أسهم الشركة.

وتمت العملية عن طريق صفقة شراء وبيع خاصة بسعر 9.09 ريال، أي نحو 2.42 دولار للسهم الواحد، وبمبلغ إجمالي 5.68 مليار ريال خلال شهر مايو أيار الماضي.