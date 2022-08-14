وزارة التجارة والصناعة تنعي ضحايا حريق كنيسة أبي سيفين بالجيزة

تقدم أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بخالص التعازي والمواساة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والشعب المصري في ضحايا الحادث الأليم.

تنعي وزارة التجارة والصناعة ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث كنيسة أبي سيفين بإمبابة والذي وقع صباح اليوم وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

ويتقدم وزير التجارة والصناعة بخالص التعازي والمواساة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والشعب المصري في ضحايا الحادث الأليم، معبرًا عن خالص عزائه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

شهدت منطقة إمبابة خلال الساعات الماضية، اندلاع حريق هائل بكنيسة أبو سفين، مما ادي إلى مصرع شخص في الحادث.

حيث شب حريق في كنيسة أبوسيفين بمنطقة إمبابة، بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، وانتقلت سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة بلاغًا يفيد باندلاع حريق بكنيسة أبوسيفين، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية بالجيزة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق، بالإضافة إلى سيارات إسعاف. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرضعلى النيابة للتحقيق.

الدفع بـ 30 سيارة إسعاف

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى إنه تم الدفع بـ 30 سيارة إسعاف لموقع حادث الحريق

عدد الاصابات بحريق كني أبو سيفين

وكشف وزير الصحة إلى أنه تم نقل 55 حالة إلى مستشفيى (إمبابة العام، والعجوزة)، وجاري التعامل مع الحالات المصابة، وكذلك حالات الوفاة.

برفع حالة الاستعداد بمستشفيات

ووجه «عبدالغفار» برفع حالة الاستعداد بمستشفيات محافظتي الجيزة والقاهرة، مشيرًا إلى توافر جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ في جميع المستشفيات التي استقبلت المصابين.

وصول اول سيارة إسعاف

ونوه «عبدالغفار» إلى أنه تم إبلاغ الإسعاف بوقوع الحريق في تمام الساعة الـ 8:57 دقيقة، وعلى الفور تحركت أول سيارة إسعاف منأقرب تمركز بمنطقة مطار إمبابة، ووصلت لموقع الحادث في تمام الساعة الـ 8:59 دقيقة، ثم توالى وصول باقي السيارات

سبب حريق كنيسة أبو سيفين



كشفت المعاينة المبدئية التي بدأت عقب إخماد النيران في حريق كنيسة أبوسيفين أفادت أن الحريق سببه ماس كهربائي في المولد الخاص بتغذية الكنيسة أدى إلى امتدااد النيران إلى باقي الكنيسة



وعلق الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر «فيسبوك» علي حادثة ابو سيفين وكتب: «أتُابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرةبمحافظة الجيزه، وقد وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين.. وأتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوتهالتي يُعبدبها».