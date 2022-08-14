مظهر شاهين: التطرف ليس مرتبطًا بحجاب المرأة على الإطلاق

توك شو
مظهر شاهين
مظهر شاهين

قال الشيخ مظهر شاهين، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لم يكن التطرف مرتبطا بحجاب المرأة على الإطلاق، حيث أنه ليس كل امرأة محجبة متطرفة كما يظن البعض أو كل امرأة غير محجبة منحلة؛ ولكن هناك نساء غير محجبات وهم فضليات ويؤدين كل الفرائض والعبادات بانتظام ويتعاملن مع الناس بشكل رائع.

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الدين الإسلامي ما هو إلا التعامل بين الناس

وأضاف “شاهين”، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الدين الإسلامي ما هو إلا التعامل بين الناس، مضيفًا: "إِنَّ الله لا يَنْظُرُ إِلى أَجْسامِكْم، وَلا إِلى صُوَرِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ"، مشيرًا إلى أن هناك نساء محجبات ليس لهن علاقة من قريب أو من بعيد بالتطرف أو الإرهاب.

المرأة محجبة بالفطرة خاصة في الصعيد

وتابع: “المرأة محجبة بالفطرة خاصة في الصعيد والريف الطيب وليس محجبة عن تطرف أو تزمت أو عن فكر إرهابي ولكن حجابها عادي مثل الجلباب أو الملابس العادية جدا ولا تحمل هذه الرأس التي تحتها الحجاب أي أفكار إرهابية على الإطلاق”، مطالبًا بعدم الانسياق خلف أعداء الإسلام أو على من بذلوا الجهد والمال الكثير كي يصورون الإسلام على أنه دين التطرف والإرهاب.

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الشيخ مظهر شاهين حجاب المرأة قناة الحدث اليوم برنامج مساحة حرة

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