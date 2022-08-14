شروط الالتحاق بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل 2022.. "وظيفتك محفوظة"

يرغب معظم أولياء الأمور والطلاب الناجحين والحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022، وأيضا خريجي المدارس الثانوية الفنية نظام 3 سنوات، في معرفة شروط الالتحاق بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل 2022 بوردان، وذلك عقب إعلان المعهد عن قبول دفعة جديدة من الطلاب للعام الدراسي الجديد.

وازدادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، عن شروط الالتحاق بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل 2022 بوردان، وهل سوفر المعهد وظائف عقب التخرج أم لا، وكل هذه التساؤلات سنجيب لكم عليها خلال السطور القليلة التالية.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، شروط الالتحاق بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل 2022 بوردان، وفقا للبيان الصادر عن المعهد، وهي على النحو التالي:-

يتم التقديم للمعهد من خلال مكاتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد في نفس سنة حصول الطالب على المؤهل، وفقا للحد الأدنى للقبول.

شروط الالتحاق بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل 2022

ووضع المعهد العالي لتكنولوجيا النقل 2022، بعض الشروط التي يجب توافرها في الطلاب المتقدمين وهي على النحو التالي:-

- يجب ألا يزيد عمر الطالب المتقدم للانتساب بالمعهد على 22 عامًا في بداية أكتوبر 2022.

- أن يكون الطالب متفرغًا للدراسة بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل، إذ إن الدراسة في المعهد بنظام الإقامة الداخلية، ويقوم المعهد بتوفير وسائل الاقامة داخل المعهد.

- يشترط أن تكون اللغة الأجنبية للطالب المتقدم هي اللغة الإنجليزية.

- نجاح الطالب المتقدم في اجتياز اختبارات القبول التي تحددها إدارة المعهد (رياضية، طبية، سمات...).

الشهادة التي يحصل عليها الطالب بعد التخرج من المعهد العالي لتكنولوجيا النقل 2022

والانتساب للمعد العالي للتكنولوجيا يتيح للطالب الحصول على أكثر من درجة علمية فهي بنظام 2 + 2، أي أنه يحق للطالب بعد دراسة عامين الاكتفاء بالتعليم والحصول على درجة الدبلوم الفني فوق المتوسط، أو إكمال الدراسة لمدة 4 سنوات والحصول على درجة البكالوريوس.

الفئات التي يحق لها التقديم في المعهد العالي لتكنولوجيا النقل 2022

ووفق البيان الصادر، فإن المعهد العالي يقبل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبة (علمي رياضة فقط)، بالإضافة إلى الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الفنية نظام 3 سنوات (شعبتي الكهرباء والميكانيكا)، وما يعادلها لذات العام الدراسي فقط، ويوفر المعهد وظائف للطلاب عقب التخرج مباشرة.