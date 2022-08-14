جمارك دبي تستعرض تجربتها في تطوير الخدمات الجمركية أمام وفد تنزاني

استعرضت جمارك دبي تجربتها في تطوير الخدمات الجمركية أمام وفد زائر من تنزانيا.

وأكد سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة حرص جمارك دبي على تطوير التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المسؤولة عن الطيران والنقل في تنزانيا لدعم جهود تطوير الخدمات الجمركية المقدمة للمسافرين والتجار ولتعزيز قدرتهم على الاستفادة من التقدم الكبير الذي حققته الدائرة في الارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية المقدمة في دبي وفي دولة الامارات العربية المتحدة عمومًا.

ضم الوفد الزائر سعادة علي بوسي وكيل وزارة الأشغال والنقل وحمزة سعيدي جوهري رئيس هيئة الطيران المدني وموسى إبراهيم مبورا الرئيس المشارك لهيئة المطارات.

و حضر اللقاء من موانئ دبي العالمية كل من سهيل البنا المدير التنفيذي والمدير العام لـشركة موانئ دبي العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وعبدالعزيز المرزوقي مدير بحوث تطوير الأعمال والعلاقات الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وشارك في اللقاء من جمارك دبي منصور المالك المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات ويوسف الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين، وإبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين، يونس عثمان مدير إدارة تقنية المعلومات، وفلاح السماك مدير أول عمليات مبنى المطار /2/.

وقال مصبح إن جمارك دبي تعمل على تحقيق رؤيتها لمستقبل دورها العالمي بأن تظل الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة، من خلال التطوير الدائم لخدماتها التي تعزز تيسير التجارة وتدعم حركة السياحة والسفر تطبيقًا لخطة جمارك دبي الاستراتيجية 2021 - 2026، حيث تضع الدائرة تطوير الخدمات المقدمة للمسافرين والسياح ضمن أولوياتها، ومن هذا المنطلق أطلقت جمارك دبي نظام الإفصاح المبكر الذكي لتمكين السياح والمسافرين من الإفصاح المُسبق عن امتعتهم وأرصدتهم النقدية ما يتيح لهم اختصار الوقت والجهد في رحلاتهم الجوية، حيث بلغ عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي نحو 27.86 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام 2022".

وأوضح أن جمارك دبي تواكب كذلك التطور المتصاعد الذي تحققه دبي في مجال التجارة الالكترونية، فقد قمنا بإطلاق منصة التجارة الالكترونية عبر الحدود التي تُعد الأولى من نوعها في المنطقة لتمكين شركات التجارة الإلكترونية وشركات النقل والإمداد والشحن السريع من تطوير أعمالهم مستفيدين من سرعة وجودة الخدمات الجمركية.

من جهته أعرب سعادة علي بوسي عن تقديره الكبير لما حققته جمارك دبي من تطور في مستوى الخدمات التجارية والجمركية المقدمة للمسافرين والتجار مؤكدًا الحرص على الاستفادة من تجربة الدائرة عبر تعزيز التعاون والتنسيق في تبادل الخبرات والتجارب لدعم تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية المتبادلة.

وقدم فلاح السماك مدير أول عمليات مبنى المطار /2/ عرضًا للوفد الزائر حول جهود إدارة عمليات المسافرين ودورها في تقديم أفضل مستوى من الخدمات الجمركية للمسافرين عبر التطوير الدائم لقدرات الموظفين والجمركيين والارتقاء بمستوى أجهزة فحص الحقائب والامتعة باستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي.

بدوره، قدم يونس عثمان مدير إدارة تقنية المعلومات عرضًا حول دور نظام "مرسال2" في تطوير الخدمات الجمركية وتيسير توفيرها للمتعاملين.