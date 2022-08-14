الوجه الآخر للمخدرات



مساء الخير استاذة نيفين الحقيني انا في مصيبة.. ابني بيتعاطى هيروين حقن ابتدى يتهجم عليا ويضربني إذا رفضت اديله فلوس وابوه خلاص مبقاش يقدر عليه وبرضه بيمد ايده على ابوه دة غير إنه بيفضل يعور ايده بالموس دة اتجنن خالص وفجأة يدخل علينا من برة يقولي انا المهد المنتظر ويصرخ ويزعق.. معذبنا بشكل محدش متصوره ابدا انا وابوه عايشين جحيم منهارين يوميا منه وغلبنا نوديه مستشفيات ويخرج يرجع كما كان، هموت من القهر ربنا ما يوري حد اللي احنا فيه.. يا استاذة نيفين دة ابني الوحيد ملوش اخوات وربنا يعلم كنت انا وابوه مربيينه من غير لا دلع ولا الكلام الفاضي دة بس اصحابه الشر اخدوه الطريق دة حسبي الله ونعم الوكيل، قوليلي الله يخليكي اتصرف ازاي.

بثينة

فضفضة

محررة الصفحة.. نيفين حجازي



كان الله في عونك.. في رأيي تمسكين بقوة على قلبك وتقومي بالاتصال باحدى المصحات لأخذه تحت تأثير التخدير ولا يسمح له بالخروج مهما حدث.. بالاضافة إلى أخضاعه لعلاج نفسي مكثف فهو للاسف حالته متطورة.. هذه الحالات مشكلتها الحقيقية ليست في تناول المخدر.. فالمخدرات يتم سحبها مم الجسم في اربع أو خمس ايام فقط.. المشكلة الحقيقية هي الفترة التي تلي ذلك.. لن أطيل عليكي.. تجرأي وقوي قلبك وارسليه.. صدقيني هو في مرحله إذا تركتيها ستتطور.. لا اقصد اثارة خوفك لكنها الحقيقة.. وارجو منك ان تراسليني فور اتخاذك اي اجراء.. ارجو من الله نجاتك وابنك باذن الله تعالى.. تحياتي.. نيفين حجازي