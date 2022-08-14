في مقدمتها موعد الدوري الجديد وقائمة اللاعبين.. اتحاد الكرة يعلن 18 قرارا جديدا

الفجر الرياضي
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

 

 

اتخذ مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عدة قرارات في جلسة اليوم الأحد التي عقدت بمقر الاتحاد، وجاءت كالتالى:

 

قرارات اتحاد الكرة اليوم

 

_ اعتماد محضر الاجتماع السابق.

 

_ اعتماد عقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول ومساعديه. 

 

_ اعتماد عقد البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي ومساعديه. 

 

_ اعتماد التعاقد مع الخبير الانجليزي مارك كلاتنبرج. 

 

 

_ تكليف الدكتور إيهاب الكومي برئاسة بعثة منتخب 2006 بالجزائر.

 

_ انطلاق الدوري الممتاز الجديد 16 أكتوبر.

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_ الموافقة على نظام المسابقات لموسم 2023/2024 على النحو التالي:

 

_ القسم الأول 18 ناد.

 

_ القسم الأول "ب" 18 ناد.

 

_ القسم الثاني 6 مجموعات بمشاركة 72 ناديا " 12 ناد في كل مجموعة".

 

_ القسم الثالث 12 مجموعة.

 

_ تعيين محمود حرب مديرا اداريا للمنتخب الأولمبي.

 

_ تعيين  الكابتن وائل رياض مدربا مساعدا للمنتخب الأولمبي.

 

تعيين الكابتن عصام الحضري مدربا لحراس مرمى المنتخب الأولمبي.

 

 

_ الموافقة على عرض الاتحاد القطري لاستضافة مباراة السوبر المصري السعودي. 

 

_ اعتماد تعليمات القيد للموسم الجديد 2022-2023، على النحو التالي:

 

- فتح باب القيد أول سبتمبر 

 

_ قيد 30 لاعبا في القسم الأول 

 

_ 25 لاعبا لدوري "2001" + 5 مواليد 2000 _ 1999

 

_ 5 لاعبين أجانب لكل ناد بالدوري الممتاز، واثنان بالقسم الثاني، وأجنبي واحد بالقسم الثالث. 

 

 

_ لن يسمح للمدير الفني المتعاقد مع نادي أن يتولى مسئولية ناد أخر حال فسخ التعاقد من جانبه ويسمح له بالتعاقد مع ناد أخر إذا تم الاستغناء عنه وذلك بحد أقصى ناديين "اثنين فقط"، وعلى النادي الذي يقوم بتغيير مديره الفني إثبات الطرف الفاسخ للتعاقد قبل توثيق عقد المدير الفني الجديد. 

 

_ 3 لاعبين في قائمة الانتظار حتى يناير.

 

_ يتم عمل أشعة لبيان أعمار اللاعبين 2007 - 2008 منعا لأي تلاعب. 

 

_ لا يجوز لأي ناد شراء لاعبين الا في حدود الميزانية المقدمة من النادي في ملف التراخيص.

 

 

_ إدراج أندية القسم الثاني في منظومة تراخيص الأندية.

 

_ الجلسة ممتدة ليوم الأحد 22 /8 / 2022.

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