نتيجة مباراة الاهلى اليوم أمام مصر المقاصة في كأس مصر

يبحث عدد كبير من عشاق ومحبي الساحرة المستديرة بشكل عام وجماهير القلعة الحمراء بشكل خاص، عن نتيجة مباراة الاهلى اليوم أمام مصر المقاصة، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل.

وازدادت عمليات البحث خلال الدقايق القليلة الماضية، عن نتيجة مباراة الاهلى اليوم أمام مصر المقاصة، وذلك عقب انتهائها منذ قليل.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، نتيجة مباراة الاهلى اليوم أمام المقاصة في كأس مصر، وهي على النحو التالي:-

نتيجة مباراة الاهلى اليوم أمام المقاصة

نتيجة مباراة الاهلى اليوم أمام المقاصة، انتهت بفوز المارد الأحمر على الفريق الفيومي، كعادته في الدقيقة الأخيرة من المباراة، بنتيجة 0/1 من ركلة جزاء سجلها المدافع رامي ربيعة في أقصى يمين حارس المرمى، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد الموافق 14 أغسطس 2022، على ستاد الأهلى we السلام، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، ليتأهل المارد الأحمر لملاقاة المقاولون العرب في دور الثمانية من البطولة ذاتها.

واستدعى حكم الفار وائل فرحان حكم الساحة في الدقيقة 89 بداعي وجود ركلة جزاء للأهلي وأقر بوجود لمسة يد على هشام حافظ لاعب المقاصة، وأقر فرحان بوجود ركلة جزاء، وأشهر الحكم الكارت الثاني لهشام حافظ ثم الكارت الأحمر بسبب الاعتراض.

وتقدم رامي ربيعة لتسديدها وسجل منها الهدف الأول للأهلي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدف نظيف والصعود لربع نهائي الكأس.

تشكيل مباراة الاهلى ومصر المقاصة في كأس مصر

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: علي لطفي. في حراسة المرمى، رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمود متولي - محمد هاني - كريم فؤاد في خط الدفاع، أليو ديانج - لويس ميكيسوني - محمد فخري - زياد طارق في خط الوسط، أحمد سيد غريب في خط الهجوم.‏

وجاء تشكيل مصر المقاصة لمواجهة الأهلي: أحمد طارق سليمان في حراسة المرمى، عبد الرحمن زين، علي المصري، مصطفى كاجو، هشام حافظ في الدفاع، محمد محسن، إسلام زيادة، محمود عادل، أحمد عيد في الوسط، محمد أمو وجون أفيري في الهجوم.