الأسهم الإماراتية تربح 72 مليار درهم في الأسبوع الثاني من أغسطس



ربحت أسواق الأسهم الإماراتية ما يربو على 72 مليار درهم في نهاية تداولات الأسبوع الثاني من شهر أغسطس، مع استمرار تفاعلها بشكل إيجابي مع إعلانات الشركات المدرجة عن أرباح قوية في النصف الأول من العام الجاري.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.63 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 2.703 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.136 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و566.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 9.13 مليار درهم خلال الأسبوع موزعة بواقع 7.58 مليار درهم في سوق أبوظبي و1.55 مليار درهم في سوق دبي، وجري التداول على نحو 2.083 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 81.6 ألف صفقة.

وضخ المستثمرون الأجانب غير العرب نحو 392.3 مليون درهم كمحصلة شراء في السوقين خلال الأسبوع منها 264.36 مليون درهم صافي شراء في سوق أبوظبي و127.9 مليون درهم صافي شراء في سوق دبي، وذلك بعد تحقيقهم إجمالي مشتريات في السوقين بقيمة 1.748 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 1.35 مليار درهم.

- سوق أبوظبي..

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" خلال الأسبوع بنسبة 3.6% أو ما يعادل 357.6 نقطة ليغلق عند 10286.76 نقطة بعد أن وصل خلال جلسة أمس إلى مستوى 10356.38 نقطة بالغًا أعلى مستوى في تاريخه.

عزز صعود سوق أبوظبي المكاسب القوية لمؤشر قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.34% ومؤشر قطاع الطاقة بنسبة 6.32% والمؤشر المالي بنسبة 4.98% والمؤشر العقاري 1.82% ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.59%.

وارتفع سهم "أدنوك للتوزيع" بنسبة 12.96% بعد إعلان الشركة مطلع الأسبوع تحقيقها أرباح صافية بقيمة 1.56 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، كما زاد سهم "العالمية القابضة" بنسبة 6.19% وتصدر النشاط بسيولة جاوزت 1.88 مليار درهم فيما أعلنت الشركة أمس استحواذها على حصة 50% في شركة كاليون انرجي بتركيا مقابل 1.8 مليار درهم.

وارتفعت أسهم البنوك مع صعود سهم "أبوظبي الأول" بنسبة 4.7% و"بنك أبوظبي التجاري" 4.29% و"أبوظبي الإسلامي" 3.03% و"الشارقة الإسلامي" 2.2%. كما زادت أسهم قطاع المواد الأساسية بعد ارتفاع "فيرتيغلوب" بنسبة 4.02% و"بروج" 2.71%. وصعدت أسهم العقار بقيادة "الدار" بعد ارتفاعه بنسبة 1.04%.

- سوق دبي..

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي خلال الأسبوع بنسبة 2.35% توازي 77.9 نقطة ليغلق عند 3395.01 نقطة مسجلا أعلى مستوياته منذ 8 يونيو الماضي أي ما يزيد على شهرين، بدعم نمو مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.22% والاستثمار بنسبة 5.3% والعقارات بنسبة 3.4%.

وصعدت أسهم البنوك في سوق دبي مع ارتفاع "الإمارات دبي الوطني" بنسبة 2.58% و"دبي الإسلامي" بنسبة 2.59%، وفي قطاع الاستثمار ارتفع "دبي للاستثمار" بنسبة 6.89% وزاد "سوق دبي المالي" 3.53%. ونشطت التداولات على أسهم العقار بعد صعود "إعمار العقارية" بنسبة 3.7% و"إعمار للتطوير" بنسبة 1.82%، فيما استقر "تيكوم" دون تغيير.

وزاد سهم هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" بنسبة 1.6% مع إعلان الهيئة تحقيقها إيرادات بقيمة 12.08 مليار درهم، وصافي أرباح بنحو 3.3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.