مليار و644 مليون قيمة صادرات غرفة رأس الخيمة في الربع الثاني

أصدرت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إحصائيات الربع الثاني لعام 2022 وبلغت قيمة السلع المصدرة لأعضاء الغرفة للربع الثاني مليارًا و644 مليون درهم بينما وصلت عدد شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة 5871 شهادة وقد تصدر شهر يونيو العدد الأكبر من شهادات المنشأ بواقع 2203 شهادات.

وأكدت الاحصائية تسجيل 402 منشأة جديدة في الربع الثاني، منها 185 منشأة تجارية و193 مهنية و8 صناعية و14 سياحية و1 خدمية و1 زراعية وكان لشهر يونيو النصيب الأكبر من تسجيل الرخص الجديدة بـ158 منشأة، وبلغ عدد الرخص المجددة 3592 منشأة والرخص الملغاة 234 واستحوذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة على النصيب الأكبر من عدد المنشآت الجديدة بـ255 رخصة.

وبالنسبة لرؤوس الأموال المقدرة والمخطط لها في الاستثمارات الجديدة حتى نهاية الربع الثاني فقد تجاوزت 279 مليون درهم، علمًا بأن القيمة لا تشمل رؤوس أموال 55 منشأة للمناطق الحرة 18 فرعًا لمنشآت محلية وأجنبية بينما بلغ عدد القوى العاملة المقدرة التي تشغلها المنشآت الجديدة 390 عاملًا. وتوزعت الجنسيات في الاستثمارات الجديدة على 42 جنسية.

وجاءت توزيع المنشآت المسجلة على درجات العضوية التابعة للغرفة والتي تصنف حسب رأس مال المنشأة، على النحو التالي.. 29 منشأة ضمن الدرجة الخاصة بنسبة 7.2 بالمائة و21 منشأة في الدرجة الممتازة بنسبة 5.2 بالمائة، أما الدرجة الأولى فشملت 49 منشأة بنسبة 12.1 بالمائة والدرجة الثانية 140 منشأة بنسبة 35 بالمائة وحظيت الدرجة الثالثة بالنسبة الأكبر بواقع 142 منشأة، بنسبة 35.3 بالمائة في حين سُجلت 21 منشأة في الدرجة الرابعة بنسبة 5.2 بالمائة.