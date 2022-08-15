تبدأ من 13.000 جنيه.. تعرف على ارخص الجامعات الخاصة في مصر

ارخص الجامعات الخاصة في مصر، تعتبر من الكلمات الأكثر بحثا على موقع جوجل العالمي خلال الساعات القليلة الماضية، ويبحث عنها الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم، حيث إنها البديل لدخول الكليات التي يرغب فيها الطالب بتنسيق أقل، ومن خلال المقارنة التي يمكن تحديد أقل الجامعات من ناحية المصروفات الدراسية.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، ارخص الجامعات الخاصة في مصر، وهي على النحو التالي:-

ارخص الجامعات خاصة في مصر

ويمكنكم الآن معرفة ارخص الجامعات الخاصة في مصر 2022، وذلك حسب ما أعلنته الجامعات الخاصة عبر موقعها على الإلكتروني، في السطور التالية:

مصاريف كليات جامعة 6 أكتوبر 2023/2022

- كلية الطب والجراحة 125 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان 100 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة برنامج (الفارم دي) 85 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة برنامج الصيدلة الإكلينيكية 95 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي 70 ألف جنيه.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 40 ألف جنيه.

- كلية التمريض 25 ألف جنيه.

- كلية الهندسة 60 ألف جنيه.

- كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب 35 ألف جنيه.

- كلية الفنون التطبيقية 40 ألف جنيه.

- كلية الاقتصاد قسم إنجليزي 40 ألف جنيه.

- كلية الاقتصاد قسم العربي 30 ألف جنيه.

- كلية اللغات والترجمة قسم الإنجليزي 30 ألف جنيه.

- بقية أقسام كلية اللغات والترجمة 25 ألف جنيه.

- كلية الإعلام وفنون الاتصال 35 ألف جنيه.

- كلية التربية رياض أطفال وخاصة علم النفس 20 ألف جنيه.

- كلية التربية عربي وإنجليزي وحاسب آلي 25 ألف جنيه.

- كلية السياحة والفنادق 20 ألف جنيه.

مصاريف كليات الجامعة الحديثة 2023/2022

- كلية التربية عربي وإنجليزي وحاسب آلي 25 ألف جنيه.

- كلية السياحة والفنادق 20 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي: 69 ألف جنيه.

- التمريض: 35 ألف جنيه.

- الطب البشري: 120 ألف جنيه.

- الهندسة: 46 ألف جنيه.

- الإدارة: 42 ألف جنيه.

- الإدارة: 42 ألف جنيه.

- الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 46 ألف جنيه.

- الصيدلة: 80 ألف جنيه «pharm D»، و85 ألف جنيه «كلينيكية».

- طب الفم والأسنان: 99 ألف جنيه.

مصاريف جامعة النهضة 2023/2022

- مصاريف كلية الطب البشري 87.500 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الفم والأسنان 64.500 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الصيدلة 49.500 ألف جنيه.

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي 44.500 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الهندس 34.100 ألف جنيه.

- مصاريف كلية علوم الحاسوب 24.000 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الإعلام والعلاقات العامة 22.500 ألف جنيه.

- مصاريف كلية التسويق وإدارة الأعمال بالشعبة الإنجليزية 22.500 ألف جنيه.

- مصاريف كلية التسويق وإدارة الأعمال باللغة العربية 13.500 ألف جنيه.

مصاريف كليات جامعة ميريت 2023/2022

- العلاج الطبيعي: 68 ألف جنيه.

- الصيدلة: 65 ألف جنيه.

- الطب البشري: 120 ألف جنيه.

مصاريف الجامعة الصينية في مصر 2023/2022

- صيدلة: 98 ألف جنيه.

- الهندسة: 56 ألف جنيه.

- العلاج طبيعي: 78 ألف جنيه

- الاقتصاد والتجارة الدولية: 44 ألف جنيه.