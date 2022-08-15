حصاد الـ "توك شو".. كشف سبب ارتفاع شهداء كنيسة أبو سيفين وتفاصيل حالة المصابين

شهدت مصرر على مدار 24 ساعة، العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها، نقل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان بطائرة فور العلم بحريق كنيسة أبوسيفين لضمان سرعة الوصول، فضلا عن الكشف آخر إحصائية لضحايا الحادث.

توفير الخدمات الطبية

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إنه فور علمهم بحادث كنيسة أبو سيفين في إمبابة تحركوا إلى مكان الحادث بطائرة، مضيفًا أنه الرئيس السيسي وجه بالتحرك إلى مكان الحادث على الفور، وفي خلال دقائق معدودة كانت هناك طائرة تنتظرهم لنقلهم إلى موقع الحادث.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "mbcمصر"، مساء اليوم الأحد، إن الوصول عبر الطريق العادي كان سياخذ وقتًا طويلًا، لذا تم الانتقال بالطائرة للتواجد بين المصابين وأسر الضحايا على الفور.

وأضاف وزير الصحة أن الرئيس السيسي كان يدير هذه الأزمة من خلال المحافظ ووزارتي التضامن الاجتماعي والداخلية، مضيفًا أنه هناك حالة تعاطف شعبي بين المصريين مع هذا الحادث، وأنه كان لا بد من التواجد بينهم على الفور.

وأشار الوزير إلى أنه تم الاطمئنان على توافر الخدمات الطبية، وإجراءات تشييع الجثامين، التي وصلت إلى الكنائس وتم الصلاة عليها بسلام، مضيفًا أن النائب العام مشكورًا وجه بضرورة إنهاء الإجراءات للتيسير على أسر الضحايا.

آخر إحصائية لضحايا الحادث

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن تفاصيل حريق كنيسة أبو سيفين في امبابة، مؤكدًا أنه تم التعامل مع الحريق بشكل فوري وسريع، وأنه تم تحريك 37 سيارة إسعاف من مواقع مختلفة قريبة من موقع الحادث.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "mbcمصر"، مساء اليوم الأحد، إن معظم الحالات كان بها وفيات ووصلت لـ 41 حالة وفاة و14 مصاب في الحادث.

وأضاف وزير الصحة والسكان، أن النيابة العامة تواصل التحقيق في الحادث، موضحًا أن معظم حالات الوفيات بسبب الدخان الكثيف واختناق، مؤكدًا كذلك أن جميع حالات المصابين مستقرة ماعدا حالة واحدة فقط مازالت حرجة.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أنه زار موقع الحادث، واصفًا الموقع بأنه في شارع ضيق، في عمارة بالدور الثالث، وحصانة في الدور الثاني، معتبرًا أن إجراءات الحماية المدنية لم تكن متوفرة في هذا المكان، وأنه تم التعامل مع الحريق رغم صعوبات المنطقة.

سبب ارتفاع الشهداء

تقدم الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، بخالص التعازي لمصر والمصريين على وجه العموم، ولأسر ضحايا حادث كنيسة أبو السيفين الذي أحزن الدولة بالكامل.

وتابع "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الاحد، أن الدولة تعاملت بشكل متكامل وسريع ومتناسق وحرفي جدًا مع هذا الحادث الأليم، فعندما وصل البلاغ في الساعة التاسعة إلا 3 دقائق صباحًا، وخلال أقل من 5 دقائق وصلت أول سيارة اسعاف، وتم الدفع بـ37 سيارة إسعاف خلال 25 دقيقة، ونقلت جميع الحالات إلى المستشفيات في أقل من 7 دقائق.

ولفت إلى أن وصول المسعفين للمصابين لم يكن صعبًا، وأول حالات وصلت للمستشفى كان خلال 9 دقائق، مشيرًا إلى أن المشكلة كانت في كثافة الدخان مع ضيق المكان، وهذا أدى لحالات كثيرة من الاختناق.

حالة المصابين

أعرب الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن خالص التعازي لمصر والمصريين، وأهالي ضحايا كنيسة "أبوسيفين"، والذين توفوا في الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم الأحد، متمنيا الشفاء للمصابين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الأحد، إنه تم إبلاغ الغرفة المركزية بالحادث في الساعة 8.57 دقيقة، وأول سيارة إسعاف وصلت نحو 9.02، موضحا أنه خلال 20 دقيقة وصلت 37 سيارة إسعاف إلى الكنيسة لإنقاذ المصابين ونقل الضحايا.

وأشار متحدث الصحة إلى أن هناك تحرك سريع من كل أجهزة الدولة بعد وقوع الحادث الأليم، حتى أن جهات التحقيق تواجدت في المستشفيات لسؤال أسر الضحايا وإنهاء إجراءات الدفن، مضيفًا أن هناك 12 مصابا في المستشفيات، 11 منهم قد يخرجون مساء اليوم أو صباح غد على أقصى تقدير، وهناك حالة واحدة تحتاج الرعاية.