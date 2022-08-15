تعرف على قيمة الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين والفئات المستحقة

تواصلا لدعم الدولة للفئات الأكثر احتياجا وخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والتي لها مردود على مصر، تستعد وزارة التموين بالتعاون مع الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإضافة مبلغ الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا وقدره 100 جنيه شهريا للأسرة، لعدد 9.1 مليون أسرة.

وبحسب وزارة التموين فإن الدعم الاستثنائي سيتم صرفه في صورة سلع من الحزمة التموينية لمدة 6 أشهر وتقوم الوزارة بصرف السلع المدعمة من منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، وكذلك من خلال بقالى التموين وفروع مشروع جمعيتي.

دعم الأسر الأكثر احتياجا

ويأتي صرف الدعم الاستثنائى للأسر الأكثر احتياجا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تقرر صرف هذا الدعم الاستثنائي لـ9.1 مليون أسرة من الفئات الأولى بالرعاية وفقا لمعايير تحديد الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وهم من الأرامل والمطلقات وكبار السن، ومستفيدي معاش تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي، وأيضا من تقل دخولهم عن الحد الأدنى للأجور.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية 25 سلعة وصنفا من المنتجات الغذائية وغير الغذائية ويتم صرفها على بطاقات التموين بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، فمثلا لو الأسرة من الأولى بالرعاية تحصل على دعم بقيمة 200 جنيه مع إضافة 100 جنيه دعما استثنائيا يمكنها الحصول على السلع بقيمة إجمالي الدعم المخصص لها، حيث يتم طرح التالي:

الأصناف التي يتم صرفها على بطاقات التموين وأسعارها:

- زجاجة زيت خليط وزن 800 جرام بـ23 جنيها.

- كيس مكرونة وزن 800 جرام بـ10.5 جنيه.

- كيس مكرونة وزن 400 جرام بـ5.25 جنيه.

- كيس سكر وزن 1 كيلوجرام بـ10.5 جنيه.

- كيس فول وزن 500 جرام بـ11 جنيها.

- شاى ناعم وزن 40 جراما بـ3 جنيهات.

- كيس أرز وزن 1 كيلوجرام بـ10 جنيهات.

- سمن صناعى وزن 800 جرام بـ24 جنيها.

- كيس عدس وزن 500 جرام بـ11 جنيها.

- صلصة وزن 300 جرام بـ4.75 جنيه.

- كيس ملح الطعام وزن 300 جرام واحد جنيه.

- جبنة وزن 250 جراما بـ7 جنيهات.

- جبنة وزن 500 جرام بـ13 جنيها.

- حلاوة طحينية وزن 40 جراما بـ2 جنيه.

- زجاجة خل وزن 900 مللى بـ4.25 جنيه.

- لبن جاف وزن 125 جراما بـ17 جنيها.

- بسكوت بـ 3 جنيهات وبسكويت سادة واحد جنيه.

- بسكويت بـ3 جنيهات وبسكويت بـ2 جنيه.

- مسحوق أوتوماتيك 800 جرام بـ17.50 جنيه.

- مسحوق عادى يدوى 800 جرام بـ10.50 جنيه.

- صابون غسيل 125 جراما بـ2.25 جنيه.

- صابون تواليت 125 جراما بـ5.5 جنيه.

- كيس سائل غسيل أوانى وزن 80 جراما بـ 2 جنيه.

برنامج الحماية ‏الاجتماعية

في نفس السياق أكد الدكتور علي ‏المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الزيادة ‏المقررة على بطاقة الدعم من السلع طبقًا لبرنامج الحماية ‏الاجتماعية الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، للأسر الأكثر احتياجًا جار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه قريبًا.

وأوضح أن تلك الزيادة ‏ستكون لمدة 6 أشهر، حيث وجه الرئيس بدعم برامج الحماية الاجتماعية، فى ظل الأزمة العالمية التي أثرت على السلع الغذائية، وأنه سيتم دعم أصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأكثر احتياجا ووجه وزير التموين الشكر إلى الرئيس السيسي على توجيهه بدعم برامج الحماية الاجتماعية.