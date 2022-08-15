عاجل.. تعليق ناري من محمد رمضان على اتهامه بالشذوذ

أعرب الفنان محمد رمضان عن استيائه الشديد إزاء اتهامه بالشذوذ الجنسي.

تعليق رمضان على ما أثير حوله

وقال رمضان في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بفيسبوك إن الحملة التي تستهدفه مغرضة وانتصارا لجمهوره وجب عليه الرد للدفاع عن نفسه وشرف انتمائه لمصر.

حفل العلمين

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومحبيه صورًا جديدة من حفله الأخير بالعلمين الجديدة بالساحل الشمالي وسط حضور جماهيري كبير، وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام

رمضان برفقة شبيهه



شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومحبيه صورًا جديدة من حفله الأخير بالعلمين الجديدة بالساحل الشمالي وسط حضور جماهيري كبير، وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"

تعليق رمضان على حفله بالعلمين الجديدة

وعلق رمضان على الصور قائلًا: "مدينة العلمين الجديدة، الساحل الشمالي، مصر "وقدم خلال حفله باقة من أشهر أغانيه ورقصاته التي يحبها جمهوره وسط هتافات بكلمات الأغاني من الجمهور.

رمضان يفاجئ الجمهور بشبيهه على المسرح ويشعلان المسرح بالغناء والرقص بحركات مشتركة بينهم.

وفاجأ رمضان الجمهور بظهور شاب معه علي المسرح يشبهه كثيرًا وقام بالغناء معه وقدموا رقصة متفق عليها بينهم، وسط تفاعل وهتافات ومن الجمهور، ونشر الفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلق قائلًا: "من حفلة العلمين أمس".

أحدث أعمال محمد رمضان التي طرحها موخرًا

وجدير بالذكر أن أخر أعمال محمد رمضان الغنائية كليب “تنطيط” الذى طرحه عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وتصدرت الأغنية ترند "يوتيوب" فور طرحها بساعات قليلة.