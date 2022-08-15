السعودية.. ما هي أهمية منصة مدرستي التعليمية؟

قالت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، إن منصة مدرستي المنصة سوف تكون مستمرة إلى الأبد، برغم عودة التلاميذ للتعليم من داخل المدارس اعتبارا من العام الدراسي الجديد.

أهمية منصة مدرستي التعليمية

وكشفت الوزارة، أن المنصة تحتوي على الكثير من الخدمات التعليمية التي تكون في مصلحة الطلاب وتيسر عليهم الكثير من الخدمات والمعلومات الهامة، وبالتالي فلا يمكن الاستغناء عن تلك المنصة على الإطلاق.

عودة الطلاب للمدارس في السعودية

وأصدر وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل شيخ، قرارا بأن العام القادم سكون حضوريًا بالمدارس وليس إلكترونيا، ما أثار الكثير من الجدل بين الطلاب والطالبات.

كما أكد أن نظام الدراسة في العام الجديد سيكون حضوريا في كل من المدارس الأهلية والخاصة بداخل المملكة.

موعد بداية الدراسة 1444

كذلك أعلنت وزارة التعليم عن موعد بداية الدراسة 1444، والتي سوف تكون بداية من يوم الأحد 1 صفر 1444 الموافق 28 أغسطس 2022، على أن تكون مدة الفصل الدراسي الأول فقط 14 أسبوعا بشكل متتال، وسوف يحصل الطلاب على 2 من الإجازات الخاصة بنهاية الأسبوع المطولة، بالإضافة إلى ذلك سيحصلون على إجازة اليوم الوطني فقط، وستكون نهاية الفصل الدراسي الأول بالعام الجديد يوم 24 نوفمبر 2022، وسيحصلون على إجازة مدتها 10 أيام والبدء على الفور بالفصل الدراسي الثاني.