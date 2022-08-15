تعرف على موعد صرف حساب المواطن الدفعة 57 لشهر محرم

منذ بداية شهر أغسطس الجاري، بدأ مستفيدو الدعم في حساب المواطن للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، صرف الدفعة الجديدة وهى الدفعة الـ57 لشهر أغسطس الجاري.

كيفية الاستعلام عن الدفعة 57 عن حساب المواطن برقم الهوية

أصبح في إمكان الفئات المستفيدة من برنامج حساب المواطن الاستعلام عن بياناتهم برقم الهوية الخاصة بهم عبر الرابط الإلكتروني لحساب المواطن، والخطوات بنحو:

- الدخول على الرابط الرسمي لبرنامج حساب المواطن هنــــــــا.

- قم بتسجيل البيانات للدخول على حسابك، وأدخل رمز التحقق المرئي.

- اضغط على أيقونة الاستعلام برقم الهوية.

- أدخل رقم الهوية الوطنية الخاصة بك، لتظهر لك بيانات المستفيد.

حساب المواطن

تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر

ونصح حساب المواطن المستفيدين من البرنامج بضرورة التأكد من تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا في حال طرأ عليها أي تغيير، وذلك

عن طريق البوابة الإلكترونية، وفي حال عدم حدوث أي تغيير فلا يلزم تحديث البيانات، ويمكن للفرد استعلام حساب المواطن برقم الهوية.

وأوضح حساب المواطن أنه يترتب على إخفاء معلومات جوهرية في برنامج حساب المواطن على كل من يقوم بتقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة،

وإخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام الضوابط، والتحايل بأي طريقة للحصول على الدعم، سواء في طلب الدعم أم غير ذلك.

ويتم تطبيق المادة 20 بحقه، والتى تنص على إيقاف الدعم عن المستفيد الأساسي، وحرمانه من الحصول على الدعم لمدة لا تزيد على سنتين، أو استرداد الدعـم الذي

حصل عليه بغير وجه حق وفقًا للإجراءات النظاميّة اللازمة لذلك، أو اتخاذهما معًا.

كيفية الاطلاع على نتيجة الأهلية والاستحقاق في حساب المواطن

ومن هنا نستعرض كيفية الاطلاع على نتيجة الأهلية والأهلية إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطنين باتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط حساب المواطن من هنــــــــــــا.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والنقر على تسجيل الدخول.

الذهاب إلى أيقونة «الأهلية والاستحقاق» والنقر عليها والاطلاع على النتيجة.