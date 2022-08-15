محمد رمضان تريند جوجل بعد اتهامه بالشذوذ على خلفية فيديو مفبرك

يواجه الفنان محمد رمضان أزمة جديدة، بسبب اتهامه بالشذوذ على خلفية مشهد مفبرك أن تداوله خلال الساعات القليلة الماضية

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيما رمضان اتهاما من نفس النوع حيث سبق اتهامه بسب مشهد من فيديو كليب “رايحين نسهر”.



حيث ظهر رمضان في بداية الفيديو وهو يحتضن فتاة وعند إفاقته وجد نفسه يحتضن في الحقيقة شابا، في إشارة من مخرج الكليب إلى تأثير المخدرات والكحول.



رمضان يبرئ نفسه

وحرص رمضان، على تبرئة نفسه أمام جمهوره من ادعاءات حث أغنيته الشهيرة “رايحين نسهر” على الشذوذ الجنس والاغتصاب، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بفيسبوك.

رمضان: اتعرض لحملة مفرضة

وقال إن الحملة التي تستهدفه مغرضة وانتصارا لجمهوره وجب عليه الرد للدفاع عن نفسه وشرف انتمائه لمصر.

محمد رمضان يتعرض لعدة أزمات خلال مشواره الفني

قبل اتهامه بالشذوذ الجنسي، تعرض رمضان لعدة أزمات ابرزها

_أزمة رمضان مع الطيار أشرف أبو اليسير

أثار الفنان محمد رمضان، أزمة كبيرة، أثناء رحلة سفر إلى المملكة العربية السعودية، لإحياء حفل غنائي هناك بعد أن نشر مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها من داخل كابينة طائرة يقودها أشرف أبو اليسر.

وتسبب الفيديو في أزمة للطيار، بعد ان قررت وزارة الطيران المدني، إلغاء رخصته مدى الحياة، وحرمانه من تولي أي أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية.

ووصلت الأزمة إلى القضاء، والتي أمرت بتعويض الطيار أشرف أبواليسر، بمبلغ 6 ملايين جنيه من محمد رمضان عن الأضرار التي لحقت به، إلا أن يتوفى الله، الطيار، بعد احتجازه في الرعاية المركزة داخل إحدى المستشفيات منذ فترة تتجاوز الشهر بعد تدهور حالته الصحية.



أزمة محمد رمضان مع نقابة المهن الموسيقية



أصدر نقيب الموسيقيين هاني شاكر، منذ فترة قرارًا بمنعه مع مطربي المهرجانات من الغناء مرة أخرى.

وردًا على هذا القرار، محمد رمضان، إن الفنان هاني شاكر، لا يحق له منعه من الغناء قانونيًا، مشيرًا إلى أن القرار بيد نقابة المهن التمثيلية.



_صورته مع المطرب الإسرائيلي

انتشر منذ عدة أشهر خلال مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمحمد محمد رمضان، وهو يحتضن المطرب الإسرائيلي المعروف، عومير آدم في دبي، مما أثار حفيظة جميع المصريين والعرب، وتأتي تلك الأزمة، بعد إعلان دولة الإمارات، تطبيع العلاقات مع إسرائيل، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بين مغردين واتهموه بالـ «خيانة والتطبيع».

وقرر الاتحاد العام للنقابات الفنية، وقف رمضان مؤقتا عن العمل، لحين التحقيق معه، بشأن تلك الصور، وأعلن رمضان احترامه لقرار وقفه عن العمل، وأضاف حينها أنه تم إلغاء مسلسه «موسى»، الذي عرض في شهر رمضان الماضى، بعد انتهاء الأزمة.