كيفية الدخول على منصة مسار.. الرابط من هنا

منصة بياناتي الوظيفية النفاذ الوطني الموحد 1444 منصة بيانات الوظيفية النفاذ الوطني الموحد 1444 تعد من أهم المنصات الإلكترونية التي قامت وزارة الخدمة العامة في السعودية بإطلاقها لكي تنشئ نوافذ للتواصل بين جميع القطاعات الحكومية.

كما تكون المنصة فرصة للموظفين بأن يستعلم عن بياناتهم وأعمالهم وعرضه التفاصيل والتقارير الصحية بشكل مستمر وسوف نتعرف على كيفية الوصول إلى هذه المعلومات من خلال منصة مسار والنفاذ الوطني بالتفاصيل.

ما هي منصة مسار

منصة مسار هي منصة رقمية قامت وزارة الخدمة المدنية في السعودية أبلغها لصالح موظفي الخدمه المدنيه وتم تصميمها خصيصا لكي تنشئ قاعدة بيانات تمكن الموظفين في وزارة الموارد البشريه من تحديث بياناتهم وتقديم العديد من الخدمات لهم بالاضافة إلى معرفة تاريخ سجل التوظيف وطباعة الاشعارات الخدمة ويستفيد الموظف من التقارير الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة.

منصة بياناتي الوظيفية النفاذ الوطني الموحد 1444

يمكن لجميع الأشخاص تسجيل الدخول على منصه مسار من خلال رقم الوصول الوطني باتباع الخطوات التالية:

الضغط على الرابط الرسمي لمنصة مسار الإلكترونية من هنــــــــــــا

الضغط على تسجيل الدخول ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح.

كتابة رمز التحقق الذي يظهر في الصورة ثم الضغط على تسجيل الدخول.

يتم تحديد الخدمات الفردية

ثم الضغط على خدمة البيانات خير التشغيل

خطوات التسجيل في منصة 1444

يمكن للموظفين التسجيل في منصة مسار من احد اتباع الخطوات التالية

الضغط مباشرة على رابط مسار من هنـــــــــــــــا.

ثم الضغط على مستخدم جديد

الضغط على انشاء حساب جديد وإدخال البيانات المطلوبة من رقم الهوية وتاريخ الميلاد وغيرها

الضغط على ايقونة التحكم وملء البيانات المطلوبة

ثم من البيانات الوظيفية والمؤهلات

شروط استخدام منارة مسار

- يجب أن يكون العامل منتسب إلى القطاع الأهلي، وأن يكون قد تم تسجيل الموظف مسبقا في الخدمة المدنية

- أن يكون من مواطني المملكة السعودية، ويجب أن يكون قادر على أداء المهام الموكلة إليه من المنصة.