أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 اغسطس 2022 (تحديث)

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين، خلال بداية التعاملات الصباحية، بعد انقضاء العطلة الاسبوعية لسوق الصاغة وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب في مصر حسب أسواق الصاغة في التالي:

أسعار الذهب في مصر اليوم



سعر الذهب عيار 18 سجل نحو 912.8 جنيه

سعر الذهب عيار 21 سجل نحو 1065 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24 سجل نحو 1217 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 سجل نحو 712 جنيه.

سعر جنيه الذهب سجل نحو 8520 جنيهًا.

أسعار الذهب العالمي



أنهت أسعار الذهب جلسة الجمعة الثاني عشر من أغسطس آب على ارتفاع مسجلة المكاسب الأسبوعية الرابعة على التوالي.

وعند تسوية الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.5% أو بنحو 8.30 دولار إلى 1815.50 دولار للأونصة.

فيما سجل المعدن مكاسب أسبوعية بنحو 1.3%، محققًا بذلك أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ الحادي والثلاثين من ديسمبر 2021.

وكشفت بيانات اقتصادية هذا الأسبوع تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة عند 8.5% في يوليو تموز، مقارنة بمستويات 9.1% في يونيو حزيران.

وعلى صعيد التطورات السياسية، أفادت وول ستريت جورنال أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يخطط لمقابلة الرئيس الأميركي جو بايدن في أول رحلة خارجية له في نحو 3 سنوات.

من جانبه صرح المنسق الأميركي لمنطقة الإندو-باسيفيك بأنه يجب على الصين إعادة فتح خطوط الاتصال مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الصين بالغت في رد فعلها على زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان.

اسعار الدولار عالميا:

تراجع مؤشر الدولار اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022 مع توخي المتعاملين الحذر من وضع رهانات كبيرة قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية، والتي ستدقق فيها الأسواق سعيا لإرشادات على مدى حدة رفع الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وحسب وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية”د انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 11.30 بتوقيت جرينتش إلى 106.035، وتراجع الدولار مقابل الين الياباني إلى 134.9 وسجل اليورو ارتفاعا مقابل الدولار إلى 1.0226.

وتترقب الأسواق اليوم صدور بيانات التضخم الأميركية والتي من شأنها أن تحدد مدى حدة رفع الفدرالي الأميركي لسعر الفائدة مستقبلًا.

ويتوقع اقتصاديون أن يسجل التضخم الأساسي 8.7% على أساس سنوي، وهو تراجع ضئيل عن رقم يونيو حزيران الهائل البالغ 9.1%، ومن المتوقع أن يسجل معدل التضخم الأساسي 0.5% على أساس شهري.

وقالت كارول كونج محللة العملات في كومنولث بنك أوف أستراليا كل الأنظار تتجه إلى مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي، مضيفة "كانت العملات هادئة هذا الأسبوع، ولا نتوقع أن يتحرك الدولار خارج نطاقه قبل البيانات، إلا في حالة وقوع حدث إخباري كبير".

أسعار الذهب في أمريكا

سعر الذهب في أمريكا عيار 24- 56.98

سعر الذهب في أمريكا عيار 21- 49.86

سعر الذهب في أمريكا عيار 18- 42.73

سعر الذهب في أمريكا عيار 14- 33.24



أسعار الذهب في الدول العربية



سعر الذهب في السعودية

سعر الذهب عيار 24 يسجل 214.14

سعر الذهب عيار 21 يسجل 187.37

سعر الذهب عيار 18 يسجل 160.60

سعر الذهب في تونس

سعر الذهب عيار 24 يسجل 179.71

سعر الذهب عيار 21 يسجل 157.25

سعر الذهب عيار 18 نحو 134.78

سعر الذهب في الإمارات

سعر الذهب عيار 24 يسجل 209.29

سعر الذهب عيار 21 يسجل 183.13

سعر الذهب عيار 18 يسجل 156.97

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر



استقر سعر الجنيه الإسترليني مسجلًا 23.14 جنيه للشراء، و23.24 جنيه للبيع، بعد ارتفاعًا اليوم الخميس كانت الأسعار 23.12 جنيه للشراء، و23.22 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) نحو 23.04 جنيه للشراء، و23.15 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته لدى بنك مصر.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB نحو 23.07 جنيه للشراء، و23.49 جنيه للبيع.

وعن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في إيجي بنك "EG Bank" فسجل نحو 23.09 جنيه للشراء، و23.50 جنيه للبيع.

وجاء أقل سعر صرف للجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى بنك SAIB بنحو 23.02 جنيه للشراء، و23.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصر



استقر سعر اليورو اليوم لدى البنك المركزي المصري إلى 19.54 جنيه للشراء، و19.63 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

وسجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي إلى 19.46 جنيه للشراء، و19.63 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل اليورو 19.46 جنيه للشراء، و19.62 جنيه للبيع.